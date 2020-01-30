Пожилого минчанина искали милиция и волонтеры, а он ушел от жены в монастырь

«Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Партизанского РУВД. Не так давно в минскую милицию с заявлением о пропаже отца обратился минчанин. Правоохранители объявили мужчину в розыск, в поисках человека помогали и волонтеры. Но, когда «потеряшка» нашелся, удивлены были все. Подробности агентствусообщили в пресс-службе Партизанского РУВД.





В ходе следствия выяснилось, что пожилой минчанин сильно конфликтовал со своей супругой, постоянные ссоры так его измотали, что он просто решил уйти из дома, куда глаза глядят. Сын заявил о пропаже человека и после публикации ориентировок в ряде СМИ, удалось его найти.



