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В Минске произошло тройное ДТП. Пострадали три человека

30.01.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В результате ДТП на улице Тимирязева пострадали три человека.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 30 января.  

Toyota ехала в четвертой полосе для движения. На перекрестке улицы Тимирязева и улицы Ратомской при развороте водитель не уступил дорогу автомобилю Dodge. Он двигался во встречном направлении.  

В Минске произошло тройное ДТП. Пострадали три человека
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

От удара Toyota отбросило на стоящий Mercedes.  

По факту аварии проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.  

Водитель Dodge, а также двое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медучреждение.  

Накануне в Минске Volkswagen врезался в светофор, а затем ещё в два автомобиля – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В результате ДТП на улице Тимирязева пострадали три человека.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 30 января.   Toyota ехала...
 
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