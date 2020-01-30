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В Минске произошло тройное ДТП. Пострадали три человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В результате ДТП на улице Тимирязева пострадали три человека.
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Toyota ехала в четвертой полосе для движения. На перекрестке улицы Тимирязева и улицы Ратомской при развороте водитель не уступил дорогу автомобилю Dodge. Он двигался во встречном направлении.
От удара Toyota отбросило на стоящий Mercedes.
По факту аварии проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.
Водитель Dodge, а также двое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медучреждение.
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Новости Беларуси. В результате ДТП на улице Тимирязева пострадали три человека. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 30 января. Toyota ехала...
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