Романчук: Рудый – прогрессивный кадр, но экономикой управляет сельскохозяйственная академия

«В предложениях Кирилла Рудого нет ничего чрезвычайного. Это то, что предлагают каждый год и Международный валютный фонд, и Всемирный банк, и Европейский банк реконструкции и развития. Это тот стандарт, который не подходит для Беларуси, так как в Беларуси нужен более радикальный системный подход как для страны, которая не имеет ни верховенства права, ни независимой судебной системы. Которая имеет недоверие к государству», – отметил собеседник.





Однако, по его словам, «не в Кирилле Рудым дело, а дело в том, что людей, которых назначают на позиции, которые управляют экономическим блоком».





«Надо закрыть БГУ, закрыть нархоз, закрыть все минские вузы и сделать центральным вузом для подготовки кадров Белорусскую сельскохозяйственную академию», – считает Ярослав Романчук.





Экономист напомнил, что именно БГСХА в Горках закончили министр экономики Александр Червяков и заместитель главы Администрации Александра Лукашенко, который управляет экономическим блоком, Валерий Бельский.





«Министерство экономики возглавляет человек, который 17 лет преподавал создание технических сельскохозяйственных машин. Хорошая отрасль, но что нам с этого? Второе назначение – это человек, который возглавлял Институт экономики Национальной Академии наук. Где его работы? Где его теории? Как он вообще относится к ключевым проблемам и вызовам нашей страны? Что сделал первый вице-премьер Дмитрий Крутой? Почему они заморозили все переговоры с бизнесом, почему не слушают людей, которые имеют рыночную точку зрения? Почему не подписали карту с Всемирным банком относительно тех базовых вещей, о которых в своей книге написал господин Рудый? Я вижу, что идет какая-то прокрастинация – не более того, галочно-палочная система остается в спросе, так как другой системы в голове Александра Лукашенко нет», отметил Ярослав Романчук.









Собеседник признал, что Кирилл Рудый «является гораздо более прогрессивным кадром», с которым у него много общего и в теории, и в политэкономии.













«Но дело не в Рудым, а в том, что будет со страной, президент которой делает ставку на людей, которые не имеют ни теоретического, ни практического опыта трансформации экономики в ситуации, когда она, как говорит Лукашенко, находится одной ногой в пропасти», – подчеркнул экономист.





30 января Лукашенко провел кадровый день. Новым заместителем главы Администрации президента, ответственным за экономику, стал Валерий Бельский, экс-директор Института экономики НАН Беларуси. На этом посту он сменил Николая Снопкова, который назначен чрезвычайным и полномочным послом в Китае.





С 2016 года белорусское посольство в Пекине возглавлял Кирилл Рудый. До этого он три года работал экономическим помощником президента Беларуси. Известность ему принесла книга «Финансовая диета. Реформы государственных финансов Беларуси», в которой он предлагал достаточно либеральные вещи.





Среди его предложений – вывести из подчинения министерств в более свободное плавание предприятия. Ввести для них не только административно-командные, но и добровольно-рыночные стимулы. Также он выступал за более широкую частную собственность.







