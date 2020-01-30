Лида примет финал национального отбора к международным конкурсам «Славянского базара»

Источник материала: Lida.Info





14 марта на сцене Дворца культуры в Лиде пройдет финал национального отбора к международным конкурсам XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Впервые на Гродненщине назовут имена тех, кто представит Беларусь на музыкальном фестивале.

Отборочные туры конкурсов прошли в декабре во всех областях и городе Минске. По их итогам во второй, заочный, тур были представлены 69 заявок от исполнителей. Отсмотрев видеоматериалы, жюри определило двадцать исполнителей, которые выйдут в финал национального отбора двух песенных конкурсов Славянского базара: XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020».