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Тима Белорусских выпустил второй альбом. Ваши ставки - будет ли он таким популярным, как первый?

31.01.2020 00:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой музыкант из Минска Тима Белорусских сегодня выпустил свой второй студийный альбом. Он называется «Твой первый диск — моя кассета. Сторона B». В альбом вошло 7 треков, он доступен на всех музыкальных площадках.

 

Тимофей Морозов, это настоящее имя парня, так прокомментировал выход альбома в Instagram Stories.

— Спасибо всем, кто только присоединился, спасибо всем, кто остается со мной, спасибо всем, кто меня не любит, любит. Спасибо моей команде и ребятам, которые меня поддерживают. Мы делаем большое дело вместе с вами.

Отметим, что первый альбом минского парня  

Теги: Минск
 
 
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Молодой музыкант из Минска Тима Белорусских сегодня выпустил свой второй студийный альбом. Он называется «Твой первый диск - моя кассета. Сторона B». В альбом вошло...
 
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