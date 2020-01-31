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Тима Белорусских выпустил второй альбом. Ваши ставки - будет ли он таким популярным, как первый?
Источник материала: Tut.by
Молодой музыкант из Минска Тима Белорусских сегодня выпустил свой второй студийный альбом. Он называется «Твой первый диск — моя кассета. Сторона B». В альбом вошло 7 треков, он доступен на всех музыкальных площадках.
Тимофей Морозов, это настоящее имя парня, так прокомментировал выход альбома в Instagram Stories.
— Спасибо всем, кто только присоединился, спасибо всем, кто остается со мной, спасибо всем, кто меня не любит, любит. Спасибо моей команде и ребятам, которые меня поддерживают. Мы делаем большое дело вместе с вами.
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Молодой музыкант из Минска Тима Белорусских сегодня выпустил свой второй студийный альбом. Он называется «Твой первый диск - моя кассета. Сторона B». В альбом вошло...
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