Тима Белорусских выпустил второй альбом. Ваши ставки - будет ли он таким популярным, как первый?

Источник материала: Tut.by

Молодой музыкант из Минска Тима Белорусских сегодня выпустил свой второй студийный альбом. Он называется «Твой первый диск — моя кассета. Сторона B». В альбом вошло 7 треков, он доступен на всех музыкальных площадках.

Тимофей Морозов, это настоящее имя парня, так прокомментировал выход альбома в Instagram Stories.

— Спасибо всем, кто только присоединился, спасибо всем, кто остается со мной, спасибо всем, кто меня не любит, любит. Спасибо моей команде и ребятам, которые меня поддерживают. Мы делаем большое дело вместе с вами.

Отметим, что первый альбом минского парня