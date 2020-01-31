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Популярное во всем мире шоу талантов «X-Factor» организует прослушивания в Лиде

31.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Популярное во всем мире шоу талантов «X-Factor» организует прослушивания в Лиде

Кастинг состоится 19 апреля в нашем Дворце культуры.

Белтелерадиокомпания, обладатель прав на проект на территории Беларуси, объявила о старте национального отбора участников. В числе белорусских городов, где пройдут прослушивания, значится и Лида.

Организаторы телешоу едут в надежде отыскать настоящих «самородков». Оцениваются вокальные данные и артистизм участников, которым должно быть больше 16 лет.

Лида стает местом удобным для привлечения талантов не только с Лидского, но и со всех близлежащих районов. Если нет возможности прийти на кастинг, можно отправить видеозаявку через Интернет.

К слову, сейчас большой зал Дворца культуры города Лиды работает в режиме нон-стоп. Режим работы сцены расписан по часам: организаторы превращают ее то в концертную, то в театральную площадку, сообщает lida.gov.by.

 
 
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Кастинг состоится 19 апреля в нашем Дворце культуры. Белтелерадиокомпания, обладатель прав на проект на территории Беларуси, объявила о старте национального...
 

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