|
Популярное во всем мире шоу талантов «X-Factor» организует прослушивания в Лиде
Источник материала: Lida.Info
Кастинг состоится 19 апреля в нашем Дворце культуры.
Белтелерадиокомпания, обладатель прав на проект на территории Беларуси, объявила о старте национального отбора участников. В числе белорусских городов, где пройдут прослушивания, значится и Лида.
Организаторы телешоу едут в надежде отыскать настоящих «самородков». Оцениваются вокальные данные и артистизм участников, которым должно быть больше 16 лет.
Лида стает местом удобным для привлечения талантов не только с Лидского, но и со всех близлежащих районов. Если нет возможности прийти на кастинг, можно отправить видеозаявку через Интернет.
К слову, сейчас большой зал Дворца культуры города Лиды работает в режиме нон-стоп. Режим работы сцены расписан по часам: организаторы превращают ее то в концертную, то в театральную площадку, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кастинг состоится 19 апреля в нашем Дворце культуры. Белтелерадиокомпания, обладатель прав на проект на территории Беларуси, объявила о старте национального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)