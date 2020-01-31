Неслабое звено: семилетний белорус поражает футбольными талантами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Викторина «Слабое звено» возвращается на экраны. Премьера легендарного шоу уже 14 февраля – на телеканале «МИР». Вести программу, как и раньше будет Мария Киселева. Каждый может доказать, что он неслабое звено. Как и герой нашего сюжета из Беларуси, который виртуозно владеет футбольным мячом. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко познакомилась с ним.

«Как Криштиану Роналду!», – говорит Алексея Майорова и бьет через себя.

Роналду – так его зовут друзья по команде, а журналисты прозвали Месси. Аргентинский игрок – Алешин кумир. Дома у мальчика уже отдельная полка для наград. На ней – статуэтки «Лучшему игроку», «Лучшему бомбардиру» и еще один очень ценный трофей.

«Написал: «Алексею Майорову на добрую память. От Игоря Акинфеева» – похвастался мальчик.

Говоря футбольным языком, Алексей «положил трешку» лучшему вратарю России . И хоть мальчик всегда увлекался спортом, о карьере футболиста не думал. Все вышло случайно.

«Просто один раз посмотрел футбол. До этого все время мультики какие-то смотрел. Начал заниматься – профессионально, потом индивидуально, в командах», – поделился юный спортсмен.

И с тех пор на мультики времени не остается. У Леши плотный график: четыре тренировки в день и, конечно, учеба.

В школу первоклассник не ходит – учится заочно. Родители решили: это единственный способ совмещать тренировки и образование. Но на знаниях это никак не отражается. Юный вундеркинд и здесь проявляет способности.

«Он уже осваивает программу третьего класса. Учительница с ним занимается дома. Мы ходим в школу, сдаем», – рассказала мама спортсмена Екатерина Кистень.

Основное время начинающий футболист проводит с мячом. Так и цифры выучил раньше, чем буквы: досчитать может до 13 тысяч! Именно столько раз он набивает мяч без остановки. Жильцы не боятся, что в этом подъезде будут разбиты лампочки или стекла в дверях. Ведь техникой чеканки Алексей владеет в совершенстве.

Неутомимый – так говорит о своем подопечном тренер Кирилл Былинский. За короткий срок парень освоил сложнейшие финты великих Зидана и Роналду. Отобрать мяч у Леши не каждый профессионал сможет.

«Очень быстро учится. Я сразу заметил и отцу сказал, что, возможно, один из лучших ребят, которых я видел в принципе. И в роликах на YouTube, и так далее. Он уже в пять лет смог набить буквально за три-четыре месяца тренировок с нуля 323 раза. Это очень высокий результат для такого возраста», – отметил тренер по футбольному фристайлу.

Таким «Моцартом с мячом» уже интересуются зарубежные топ-клубы. Но Леша мечтает играть за сборную Беларуси и побить достижение Леонеля Месси. Уверяет: на его полке будет стоять минимум семь «Золотых мячей».

«Я не слабое звено!» – говорит юный футболист, продолжая набивать мяч.

Вы тоже можете доказать, что вы неслабое звено. Примите участие в конкурсе нашего телеканала. Победитель станет участником телевикторины и поборется за главный приз – 360 тысяч рублей. Подробности на мультимедийном портале mir24. tv. Премьера шоу «Слабое звено» уже 14 февраля в 19:15 на телеканале «МИР».