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Неслабое звено: семилетний белорус поражает футбольными талантами
31.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Роналду – так его зовут друзья по команде, а журналисты прозвали Месси. Аргентинский игрок – Алешин кумир. Дома у мальчика уже отдельная полка для наград. На ней – статуэтки «Лучшему игроку», «Лучшему бомбардиру» и еще один очень ценный трофей.
Говоря футбольным языком, Алексей «положил трешку»
И с тех пор на мультики времени не остается. У Леши плотный график: четыре тренировки в день и, конечно, учеба.
В школу первоклассник не ходит – учится заочно. Родители решили: это единственный способ совмещать тренировки и образование. Но на знаниях это никак не отражается. Юный вундеркинд и здесь проявляет способности.
Основное время начинающий футболист проводит с мячом. Так и цифры выучил раньше, чем буквы: досчитать может до 13 тысяч! Именно столько раз он набивает мяч без остановки. Жильцы не боятся, что в этом подъезде будут разбиты лампочки или стекла в дверях. Ведь техникой чеканки Алексей владеет в совершенстве.
Неутомимый – так говорит о своем подопечном тренер Кирилл Былинский. За короткий срок парень освоил сложнейшие финты великих Зидана и Роналду. Отобрать мяч у Леши не каждый профессионал сможет.
Таким «Моцартом с мячом» уже интересуются зарубежные топ-клубы. Но Леша мечтает играть за сборную Беларуси и побить достижение Леонеля Месси. Уверяет: на его полке будет стоять минимум семь «Золотых мячей».
Вы тоже можете доказать, что вы неслабое звено. Примите участие в конкурсе нашего телеканала. Победитель станет участником телевикторины и поборется за главный приз – 360 тысяч рублей. Подробности на мультимедийном портале mir24. tv. Премьера шоу «Слабое звено» уже 14 февраля в 19:15 на телеканале «МИР».
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Алеша набивает мяч без остановки 13 тысяч раз и уверен, что превзойдет рекорды Месси и Роналду. А премьера легендарного шоу, которое вдохновляет спортсмена, уже 14...
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