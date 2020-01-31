Сколько сейчас можно заработать на «длинных» вкладах в рублях

Источник материала: Tut.by

С наступлением нового года в сегменте вкладов в национальной валюте на два и на три года изменений произошло немного. Но, к сожалению, все они не смогут обрадовать вкладчиков — в основном, ставки снижались. FINANCE.TUT.BY собрал выгодные предложения на рынке, чтобы у вас все-таки был выбор, куда вложить белорусские рубли.



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Ставку повысил лишь Белагропромбанк по вкладу на 2 года — на 0,5% годовых. Вклады в остальных банках устремились к отметке 11 — 12,1% годовых.

Самая высокая ставка сегодня в этом сегменте — 12,2% годовых ( Банк ВТБ , безотзывный вклад «ВТБ-Enter» на 3 года), самая низкая — 5,5% годовых (отзывный вклад «Статусные бабки» на 2 года в Статусбанке ).

Банк, депозит Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Отзывный / безотзывный Банк ВТБ, ВТБ-Enter на 2 года 12,66% (-0,56%), 12,1% безотзывный Банк ВТБ, ВТБ-Enter на 3 года 12,66% (-0,46%), 12,2% безотзывный Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 26 месяцев 11,1% (-), 11,1% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 2 года 11,5% (+0,5%), 12% безотзывный Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 3 года 11,5% (-), 11,5% безотзывный Беларусбанк, Классик на 2 года 12,1% (-), 12,1% безотзывный Беларусбанк, Классик детский на 3 года 12,15% (-), 12,15% безотзывный Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д на 2 года 10,5% (-2,5%), 8% безотзывный Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 10% (-), 10% безотзывный Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный 6,4% (-), 6,4% отзывный Белинвестбанк, Личный выбор на 2, 3 года 11,2% (-), 11,2% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй на 2, 3 года 9,75% (-), 9,75% безотзывный Банк Дабрабыт, Шчодры на 2 года 11% (-), 11% безотзывный Идея Банк, Фирменный онлайн 24 плюс 11,5% (-), 11,5% безотзывный МТБанк, МТБелки на 36 месяцев 10,5% (-0,1%), 10,4% безотзывный Paritetbank, Клевер на 2 года 11% (-0,6%), 10,4% безотзывный Paritetbank, Клевер на 3 года 11% (-0,5%), 10,5% безотзывный Статусбанк, Запасливые бабки на 2 года 5,5% (-), 5,5% отзывный Франсабанк, Верный расчет на 2 года 12,0% (-0,75%), 11,25% безотзывный

Банк, депозит Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter на 2 года (безотзывный) 12,66% (-0,56%), 12,1% Банк ВТБ, ВТБ-Enter на 3 года (безотзывный) 12,66% (-0,46%), 12,2% Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 26 месяцев (безотзывный) 11,1% (-), 11,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 2 года (безотзывный) 11,5% (+0,5%), 12% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 3 года (безотзывный) 11,5% (-), 11,5% Беларусбанк, Классик на 2 года (безотзывный) 12,1% (-), 12,1% Беларусбанк, Классик детский на 3 года (безотзывный) 12,15% (-), 12,15% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д на 2 года (безотзывный) 10,5% (-2,5%), 8% Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 10% (-), 10% Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный (отзывный) 6,4% (-), 6,4% Белинвестбанк, Личный выбор на 2, 3 года (безотзывный) 11,2% (-), 11,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 2, 3 года (безотзывный) 9,75% (-), 9,75% Банк Дабрабыт, Шчодры на 2 года (безотзывный) 11% (-), 11% Идея Банк, Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный) 11,5% (-), 11,5% МТБанк, МТБелки на 36 месяцев (безотзывный) 10,5% (-0,1%), 10,4% Paritetbank, Клевер на 2 года (безотзывный) 11% (-0,6%), 10,4% Paritetbank, Клевер на 3 года (безотзывный) 11% (-0,5%), 10,5% Статусбанк, Запасливые бабки на 2 года (отзывный) 5,5% (-), 5,5% Франсабанк, Верный расчет на 2 года (безотзывный) 12,0% (-0,75%), 11,25%