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Сколько сейчас можно заработать на «длинных» вкладах в рублях

31.01.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С наступлением нового года в сегменте вкладов в национальной валюте на два и на три года изменений произошло немного. Но, к сожалению, все они не смогут обрадовать вкладчиков — в основном, ставки снижались. FINANCE.TUT.BY собрал выгодные предложения на рынке, чтобы у вас все-таки был выбор, куда вложить белорусские рубли.


фото с сайта: pixabay.com

Ставку повысил лишь Белагропромбанк по вкладу на 2 года — на 0,5% годовых. Вклады в остальных банках устремились к отметке 11 — 12,1% годовых.

Самая высокая ставка сегодня в этом сегменте — 12,2% годовых (Банк ВТБ, безотзывный вклад «ВТБ-Enter» на 3 года), самая низкая — 5,5% годовых (отзывный вклад «Статусные бабки» на 2 года в Статусбанке).

Банк, депозит

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Отзывный / безотзывный

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter на 2 года

 12,66% (-0,56%), 12,1% безотзывный

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter на 3 года

 12,66% (-0,46%), 12,2% безотзывный

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 26 месяцев

11,1% (-), 11,1%

безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 2 года

11,5% (+0,5%), 12%

безотзывный

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 3 года

11,5% (-), 11,5%

безотзывный

Беларусбанк,

Классик на 2 года

12,1% (-), 12,1%

безотзывный

Беларусбанк,

Классик детский на 3 года

12,15% (-), 12,15%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д на 2 года

10,5% (-2,5%), 8%

безотзывный

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

10% (-), 10%

безотзывный

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный

6,4% (-), 6,4%

отзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2, 3 года

11,2% (-), 11,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 2, 3 года

9,75% (-), 9,75%

безотзывный

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 2 года

11% (-), 11%

безотзывный

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24 плюс

11,5% (-), 11,5%

безотзывный

МТБанк,

МТБелки на 36 месяцев

10,5% (-0,1%), 10,4%

безотзывный

Paritetbank,

Клевер на 2 года

11% (-0,6%), 10,4%

безотзывный

Paritetbank,

Клевер на 3 года

11% (-0,5%), 10,5%

безотзывный

Статусбанк,

Запасливые бабки на 2 года

5,5% (-), 5,5%

отзывный

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года

12,0% (-0,75%), 11,25%

безотзывный

Банк, депозит

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter на 2 года (безотзывный)

 12,66% (-0,56%), 12,1%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter на 3 года (безотзывный)

 12,66% (-0,46%), 12,2%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 26 месяцев (безотзывный)

11,1% (-), 11,1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 2 года (безотзывный)

11,5% (+0,5%), 12%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 3 года (безотзывный)

11,5% (-), 11,5%

Беларусбанк,

Классик на 2 года (безотзывный)

12,1% (-), 12,1%

Беларусбанк,

Классик детский на 3 года (безотзывный)

12,15% (-), 12,15%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д на 2 года (безотзывный)

10,5% (-2,5%), 8%

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

10% (-), 10%

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)

6,4% (-), 6,4%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2, 3 года (безотзывный)

11,2% (-), 11,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 2, 3 года (безотзывный)

9,75% (-), 9,75%

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 2 года (безотзывный)

11% (-), 11%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный)

11,5% (-), 11,5%

МТБанк,

МТБелки на 36 месяцев (безотзывный)

10,5% (-0,1%), 10,4%

Paritetbank,

Клевер на 2 года (безотзывный)

11% (-0,6%), 10,4%

Paritetbank,

Клевер на 3 года (безотзывный)

11% (-0,5%), 10,5%

Статусбанк,

Запасливые бабки на 2 года (отзывный)

5,5% (-), 5,5%

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года (безотзывный)

12,0% (-0,75%), 11,25%
 
 
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С наступлением нового года в сегменте вкладов в национальной валюте на два и на три года изменений произошло немного. Но, к сожалению, все они не смогут обрадовать...
 
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