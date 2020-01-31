Сколько сейчас можно заработать на «длинных» вкладах в рублях

С наступлением нового года в сегменте вкладов в национальной валюте на два и на три года изменений произошло немного. Но, к сожалению, все они не смогут обрадовать вкладчиков — в основном, ставки снижались. FINANCE.TUT.BY собрал выгодные предложения на рынке, чтобы у вас все-таки был выбор, куда вложить белорусские рубли.
Ставку повысил лишь Белагропромбанк по вкладу на 2 года — на 0,5% годовых. Вклады в остальных банках устремились к отметке 11 — 12,1% годовых.
Самая высокая ставка сегодня в этом сегменте — 12,2% годовых (Банк ВТБ, безотзывный вклад «ВТБ-Enter» на 3 года), самая низкая — 5,5% годовых (отзывный вклад «Статусные бабки» на 2 года в Статусбанке).
Банк, депозит
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Отзывный / безотзывный
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter на 2 года
12,66% (-0,56%), 12,1%
безотзывный
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter на 3 года
12,66% (-0,46%), 12,2%
безотзывный
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 26 месяцев
11,1% (-), 11,1%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 2 года
11,5% (+0,5%), 12%
безотзывный
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 3 года
11,5% (-), 11,5%
безотзывный
Беларусбанк,
Классик на 2 года
12,1% (-), 12,1%
безотзывный
Беларусбанк,
Классик детский на 3 года
12,15% (-), 12,15%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д на 2 года
10,5% (-2,5%), 8%
безотзывный
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
10% (-), 10%
безотзывный
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный
6,4% (-), 6,4%
отзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2, 3 года
11,2% (-), 11,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 2, 3 года
9,75% (-), 9,75%
безотзывный
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 2 года
11% (-), 11%
безотзывный
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24 плюс
11,5% (-), 11,5%
безотзывный
МТБанк,
МТБелки на 36 месяцев
10,5% (-0,1%), 10,4%
безотзывный
Paritetbank,
Клевер на 2 года
11% (-0,6%), 10,4%
безотзывный
Paritetbank,
Клевер на 3 года
11% (-0,5%), 10,5%
безотзывный
Статусбанк,
Запасливые бабки на 2 года
5,5% (-), 5,5%
отзывный
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года
12,0% (-0,75%), 11,25%
безотзывный
Банк, депозит
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня