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На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

31.01.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни, посвящённый Году малой родины и 120-летию со дня рождения И.О.Дунаевского «Песни юности наших отцов-2020».

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

Прозвучало много хороших, добрых песен. Мы предлагаем фотоочёт с мероприятия. Более подробную информацию читайте в ближайших номерах «ГС».

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни

Фото Аллы ЯКОВЛЕВОЙ.

 
 
Ссылка на источник 83
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На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни, посвящённый Году малой родины и 120-летию со дня рождения И.О.Дунаевского...
 
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