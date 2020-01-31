На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни, посвящённый Году малой родины и 120-летию со дня рождения И.О.Дунаевского «Песни юности наших отцов-2020».
Прозвучало много хороших, добрых песен. Мы предлагаем фотоочёт с мероприятия. Более подробную информацию читайте в ближайших номерах «ГС».
Фото Аллы ЯКОВЛЕВОЙ.
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На Сенненщине прошёл районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни, посвящённый Году малой родины и 120-летию со дня рождения И.О.Дунаевского...