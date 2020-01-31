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«Вся вина за проделки собак и кошек лежит на их хозяевах»

31.01.2020 07:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Вся вина за проделки собак и кошек лежит на их хозяевах»
АиФ

Летом меня за ногу укусила собака, которая содержалась хозяином без привязи и намордника. Раны оказались серьезными: разрыв большого кровеносного сосуда, связок, проникающая рана. Больше месяца находился на лечении. Уколы, капельницы, таблетки и дикая боль. Прошло уже столько времени, а боль в ноге до сих пор напоминает о себе. Позже выяснилось, что не только я стал «жертвой» животного.

«Вся вина за проделки собак и кошек лежит на их хозяевах» Все ли собаки злые?

А что же хозяин собаки? Участковый составил протокол, на основании которого суд вынес решение: административный штраф в размере десяти базовых величин. И всё. Собака по-прежнему гавкает у него во дворе и ждет момента, чтобы выскочить на улицу и «рвануть» кого-нибудь. Неужели она должна загрызть человека насмерть, прежде чем соответствующие органы примут меры?

Считаю, что вся вина за проделки собак и кошек лежит на их хозяевах. Мало издать закон, надо контролировать его исполнение. К сожалению, это пока плохо заметно.

Л. Саушкин, Рогачев

 
 
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АиФ Летом меня за ногу укусила собака, которая содержалась хозяином без привязи и намордника. Раны оказались...
 
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