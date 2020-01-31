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Директор Лидского завода электроизделий назначен заместителем министра промышленности

31.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Директор Лидского завода электроизделий назначен заместителем министра промышленности

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение Дмитрия Харитончика и Андрея Буйневича заместителями министра промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Буйневич родился 13 ноября 1977 года в поселке Вожаель Княжпогостского района Коми в Российской Федерации. В 2000 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, в 2012-м — Академию управления при Президенте Беларуси. Специальность по образованию — автоматизация и управление энергетическими процессами; антикризисное управление предприятием.

Начинал трудовой путь в 2000 году с работы в должности инженера-конструктора на Минском электротехническом заводе им. В.И.Козлова. В последующие 17 лет его карьерный рост был связан исключительно с этим предприятием, где он дослужился до должности начальника управления перспективного развития. С 2017 года по настоящее время работал на посту директора ОАО «Лидский завод электроизделий».

Дмитрий Харитончик родился 2 сентября 1975 года в Жодино. В 1998-м окончил Белорусскую государственную политехническую академию, в 2011-м и 2017-м — Академию управления при Президенте Беларуси. Свою карьеру он начал на БелАЗе, став в 1998 году инженером-технологом техбюро термического цеха службы главного технолога. Пройдя несколько должностей, в 2010 году был назначен заместителем генерального директора по качеству. В 2012-2015 годах Дмитрий Харитончик был председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. В 2015-2018 годах — заместителем председателя Могилевского облисполкома, с 2018-го и по настоящее время возглавлял Могилевский областной Совет депутатов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение Дмитрия Харитончика и Андрея Буйневича заместителями министра промышленности, передает...
 

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