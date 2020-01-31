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Как будет развиваться социальная сфера Минщины в 2020 году

31.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На недавней видеоконференции, которую провел заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич, шел разговор о том, как будет развиваться социальная сфера Минщины в 2020 году.

Руководители структурных подразделений облисполкома рассказали, на чем решено сосредоточить особое внимание.

Как будет развиваться социальная сфера Минщины в 2020 году

Татьяна Хмель, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи:

— Центральной темой станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В области вот-вот стартует широкомасштабная акция. Жители нашей области присоединятся и к международной — «Во славу общей Победы!».

Уделим внимание проектам, связанным с молодежной культурой, народными традициями, экологией. Работники культуры готовят 27 масштабных мероприятий, в том числе областной этап конкурса «Мисс Беларусь — 2020».

Почти 7 миллионов рублей пойдет на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Можно выделить несколько крупных проектов.

В Несвиже продолжится реконструкция костела Божьего Тела, а в Червене начнется строительство краеведческого музея. Также намерены продолжить работу по обновлению фонда музыкальных инструментов: закупим их на 400 тысяч рублей.

Как будет развиваться социальная сфера Минщины в 2020 году

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма:

— Главное спортивное мероприятие года — это, безусловно, Олимпийские игры. Надеемся, что в Токио нашу область представят не менее 12 спортсменов. В первую очередь речь идет о легкой атлетике, боксе, борьбе.

На Минщине состоится более 3 тысяч различных соревнований как традиционных, так и новых. Также рассчитываем, что наши команды по футболу, волейболу и женская команда по баскетболу станут чемпионами страны. На международной арене на официальных стартах ставим задачу завоевать не менее 78 медалей.

В нынешнем году реконструируем футбольный стадион в Молодечно, построим плавательный бассейн в Марьиной Горке, начнем возведение аналогичного спортивного сооружения в Михановичах и завершим проектные работы по строительству бассейна в Старых Дорогах.

Как будет развиваться социальная сфера Минщины в 2020 году

Татьяна Апранич, начальник главного управления по образованию:

— До конца года в области будут возведены 10 детских садов: 6 — в Минском районе, по одному — в Воложинском, Смолевичском, Червенском и Несвижском. Начнем строительство еще двух (в Минском и Молодечненском районах), а также трех школ — в Минском, Смолевичском и Столбцовском районах. Подготовим проектно-сметную документацию на строительство двух учреждений дошкольного образования в Дзержинском и Пуховичском районах.

Планируем активно развивать внебюджетную деятельность учреждений, привлекать инвестиции в образование. Особое внимание уделим обеспечению социальной защиты работников, в том числе увеличению заработной платы. Еще одна важная задача — качественная подготовка выпускников к результативному участию в централизованном тестировании, поступлению в учреждения высшего образования.

Как будет развиваться социальная сфера Минщины в 2020 году

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению:

— В семи районах работают передвижные медицинские комплексы, благодаря которым жителям отдаленных и малонаселенных деревень стало проще получить медицинскую помощь. Еще пять таких комплексов планируем закупить в течение года.

Продолжим внедрять информационные технологии во всех амбулаторных учреждениях. С системой «Электронный рецепт» уже работают врачи 58 поликлиник области. В нынешнем году завершится реконструкция патологоанатомического корпуса в поселке Лесной и приемного отделения Солигорской ЦРБ, где появится пристройка под размещение МРТ.

В Молодечненской районной больнице будут модернизированы помещения под размещение компьютерного томографа и ангиографических комплексов, в Минской ЦРБ — под установку рентгеновского аппарата «Маммоскан». Завершим строительство амбулатории в Хатежино.

Как будет развиваться социальная сфера Минщины в 2020 году

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите:

— Основные задачи — создание безбарьерной среды во всех учреждениях социального обслуживания; повышение уровня социальной защищенности инвалидов и пожилых граждан; принятие мер по более полному обеспечению их социальными услугами, развитие малозатратных форм их жизнеустройства. Еще одна цель на этот год — не дать безработице перешагнуть уровень в 1% и достигнуть темпа роста занятого населения 100,2%. Работаем над тем, чтобы снизить удельный вес рабочих мест с вредными или опасными условиями труда не менее чем на 1% к уровню 2019 года. Хотим сократить разрыв в уровне зарплаты в бюджетной сфере, обеспечить ее рост, в том числе среди низкооплачиваемых категорий работников.

Юлия ГАВРИЛЕНКО

Источник: mpravda.by


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На недавней видеоконференции, которую провел заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич, шел разговор о том, как будет развиваться социальная сфера...
 
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