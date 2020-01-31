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В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Решение о создании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни было принято 30 января на заседании совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, парламентарии утвердили повестку второй сессии. Она начнет работу 2 апреля. На рассмотрение вынесено три десятка нормативно-правовых актов. Также депутаты планируют ратифицировать шесть международных соглашений. Планируются законодательные новации сфере здравоохранения – это и возможность выдачи электронных рецептов, и аккредитация медучреждений. Коснутся изменения и судебной сферы.
Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания:
Кроме того, депутатский корпус продолжит активно взаимодействовать со своими коллегами из дружественных нам государств. Уже известно, что с 3 по 6 февраля Беларусь посетит делегация Германии. Запланированы также визиты парламентариев из Италии и Румынии.
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Новости Беларуси. Решение о создании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни было принято 30 января на заседании совета Палаты представителей,...
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