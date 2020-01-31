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В Минске прошла конференция «Деловой климат Беларуси: честно о перспективах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 100 миллиардов долларов – такого уровня ВВП Беларуси к 2025 году планируют достичь во многом за счет развития сферы услуг. И к этой работе привлекут экспертов БНПА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 30 января говорили на встрече, посвященной 30-летию Белорусской научно-промышленной ассоциации. На дискуссионной площадке встретились главы министерств и ведомств, представители бизнеса, эксперты-экономисты. Главная тема – поиск резервов для роста экономики, а также оздоровления делового климата.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Андрей Жишкевич, председатель правления Банка развития:
Белорусская научно-промышленная ассоциация – старейшее бизнес-объединение страны, куда входит более 600 руководителей предприятий, ученых. Организация работает в тесной взаимосвязи с Союзом промышленников, а также предпринимателями.
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Новости Беларуси. 100 миллиардов долларов – такого уровня ВВП Беларуси к 2025 году планируют достичь во многом за счет развития сферы услуг. И к этой работе привлекут...
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