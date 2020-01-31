На пути к юбилею. История создания и современные реалии Несвижского завода медпрепаратов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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2020 год — юбилейный не только для Несвижского района, но и для одного из его старейших предприятий — Несвижского завода медицинских препаратов. Он начал свою работу 60 лет назад на базе Альбянского спиртового завода, который принадлежал семейству князей Радзивиллов.

Все эти годы завод медпрепаратов активно следит за последними тенденциями в отрасли, внедряет новейшие технологии и использует их, а также постоянно модернизирует собственное производство.

Как мы рассказывали ранее, реализованный в 2008 году проект по созданию линии по производству инфузионных растворов по технологии «BFS» (выдувание-наполнение-запаивание) позволил расширить ассортимент и привел производство к соответствию требованиям «Надлежащей производственной практики» (GMP). Этот производственный цех оснащен современным оборудованием известных производителей Германии, Италии, США, таких как «Weiler», «Pharmatec», «Fedegari Group».





В 2014 году на предприятии был создан участок по производству инфузионных растворов в полимерных контейнерах. Через два года в эксплуатацию ввели новую линию по розливу инфузионных растворов в стеклянные бутылки. Для производства лекарственных средств используются фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества от ведущих мировых производителей. оторый входят химическая, микробиологическая и фармакологическая лаборатории, поддерживает надлежащий уровень качества и осуществляет его контроль. Производство лекарственных средств отвечает требованиям «Надлежащей производственной практики» (GMP) — это подтверждено соответствующими сертификатами.

В настоящее время Несвижский завод медицинских препаратов — это современная фармацевтическая организация, которая производит стерильные инфузионные и инъекционные растворы, растворы наружного и местного применения, используемые в качестве лекарственных средств и ветеринарных препаратов, в стеклянных бутылках, полиэтиленовых бутылках «Bottlepack», контейнерах из ПВХ.





В ассортиментном портфеле организации более 37 наименований лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп. Разрабатываются и выпускаются инновационные препараты, не имеющие аналогов в мире.

К юбилею района предприятие подошло с достойными показателями. По итогам 2019 года объем промышленной продукции в действующих ценах составил более 30 млн. рублей, выручка от реализации — 33,8 млн. руб. Рентабельность продаж — 13,7 %. Чистая прибыль в минувшем году составила 3,0 млн. руб., а от реализации продукции (работ, услуг) — 4,6 млн. руб. Еще один показатель, который неизменно растет — заработная плата. За 2019 год она выросла на 105,7 %, и теперь составляет 1 077 руб. Многие цеха роботизированы и не нуждаются в большом штате специалистов. Теперь на заводе работают 422 человека.





Неонила ЛЮБАНЕЦ.