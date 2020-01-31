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Мария Гулегина. 1 февраля в Минске пройдёт сольный концерт оперной дивы
Источник материала: Партизан
Впервые за 27 лет на сцене Большого театра выступит Мария Гулегина
Выдающаяся певица, чья творческая судьба начиналась именно на этой сцене, выступит в Минске. За дирижерским пультом — маэстро из Италии Альберто Веронези.
Это событие. Впрочем, куда бы певица ни приезжала – это всегда явление. Профессиональная карьера оперной дивы началась в Большом театре Беларуси. Минск отмечен красной строкой в творческой биографии артистки. Именно здесь в 1983 году она стала солисткой Большого театра оперы и балета, где шлифовала мастерство под руководством дирижера Ярослава Вощака. К слову, сама певица с благодарностью часто вспоминает в интервью муштру - репетиции маэстро: десять шкур спускал и солью посыпал. Вот так ковалось мастерство оперной певицы. Безусловно, в творческой судьбе было много грустных, судьбоносных и невероятных событий. После печально известного ухода Марии Гулегиной из театра в 1989 году, на этой сцене она выступала лишь в 1992-м, это был благотворительный концерт в поддержку жертв чернобыльской трагедии.
Певица обласкана прессой и зрителями. Что справедливо: «Лучшая Тоска своего времени», «сопрано с вердиевской музыкой в крови», «вокальное чудо»...
Сразу подчеркну, пресс-конференция, прошедшая накануне концерта в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, была необычной, точнее, прошла не в привычном для журналистов формате. Что, согласитесь, уже памятно. Тон задала сама примадонна – в первую же минуту она поимённо поздоровалась со многими присутствующими музыкальными критиками. Двадцати семи лет как и не было! Разговор срузу же перетёк в русло «встречи старых друзей».
Вот только о политике говорить певица запретила и себе, и журналистам.
«Трагедия в одесском Доме профсоюзов, где сожгли людей, поделила мою жизнь на «до» и «после». Я ведь одесситка. Я даже отказалась от звания «Человек года» на Украине, хотя когда мне сообщили об этой награде, летом 2013-го, была счастлива, что меня помнят и любят на родине».
Что ни говорите, а приятно когда звёзды такой величины запросто делятся воспоминаниями из личной жизни и творческой. Создалось впечатление, как будто все участники данного мероприятия только вчера расстались. Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Например, знаменитой певице специально принесли и подарили культурный артефакт - программку концерта тридцатилетней давности, в которой среди целого ряда участников есть и фамилия молодой певицы Марии Гулегиной. Как оказалось, программу хранили много лет в надежде на встречу с певицей... Счастье есть, друзья, мечты сбываются!
Из
Сегодня Мария Гулегина поет в крупнейших театрах мира, включая «Ла Скала», Театро Лисеу, Вигмор-холл, Сантори-холл, Мариинский театр, а также крупнейшие концертные залы Лилля, Сан-Паоло, Осаки, Киото, Гонконга, Рима и Москвы. Примадонна мировой оперы регулярно выступает c самыми известными певцами. График гастролей в Европе - плотный. В 1999 и 2000 годах Мария Гулегина предприняла два концертных тура по Японии и записала два сольных диска. В 2004 году дебютировала снова в Японии в роли Виолетты в «Травиате».
Более 130 раз выходила на ее сцену театра «Метрополитен-опера»
Лауреат многочисленных премий и наград, включая премию Джованни Дзанателло за дебют на сцене Арена ди Верона, премию им. В. Беллини, премию города Милан «За развитие оперного искусства в мире». Певица также удостоена Золотой медали Марии Дзамбони и Золотой медали фестиваля в Осаке. За свою общественную деятельность Мария Гулегина удостоена Ордена св. Ольги – высшей награды Русской Православной Церкви, которая была вручена ей Патриархом Алексием II. Мария Гулегина является почетным членом Международного параолимпийского комитета и послом доброй воли в ЮНИСЕФ.
Справочно
Певица родилась в 1959 г. в Одессе. Окончила Одесскую консерваторию. В 1983 г. стала солисткой Большого театра Белорусской ССР. С 1987 г. выступает за рубежом (Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Гранд-опера и др.). В 1989 г. уехала из Беларуси в Гамбург из-за конфликта с администрацией театра. Как отмечают в СМИ, её не выпускали за границу. В 2010 г. исполнила арию из оперы «Князь Игорь» на церемонии закрытия ХХI зимних Олимпийских игр в Ванкувере. Замужем. Двое детей.
Фото: operanews.ru, сайт театра, автора
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Впервые за 27 лет на сцене Большого театра выступит Мария Гулегина
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