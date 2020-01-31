|
Весна! В первые выходные февраля в Бресте будет +10°С
31.01.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На выходные в Брест придет весна. В городе будет тепло, но дождливо, сообщает pogoda.by.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В субботу утром будет облачно и до +7°С. Во второй половине дня пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.
В воскресенье будет облачно. Днем обещают сильный дождь. Температура воздуха составит +7.+9°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выходные в Брест придет весна. В городе будет тепло, но дождливо, сообщает pogoda.by. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В субботу утром будет облачно и до +7°С. Во второй...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)