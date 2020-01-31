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Весна! В первые выходные февраля в Бресте будет +10°С

31.01.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На выходные в Брест придет весна. В городе будет тепло, но дождливо, сообщает pogoda.by.

Весна! В первые выходные февраля в Бресте будет +10°С

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Весна! В первые выходные февраля в Бресте будет +10°С

В субботу утром будет облачно и до +7°С. Во второй половине дня пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.

Весна! В первые выходные февраля в Бресте будет +10°С

В воскресенье будет облачно. Днем обещают сильный дождь. Температура воздуха составит +7.+9°С.

 
Теги: Брест
 
 
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  На выходные в Брест придет весна. В городе будет тепло, но дождливо, сообщает pogoda.by. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В субботу утром будет облачно и до +7°С. Во второй...
 
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