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В Гомеле учительница травмировала школьницу. Минобразования прокомментировало инцидент

31.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Министерстве образования указывают на недопустимость проявления агрессии или насилия (физическое и психологическое) в отношении школьников.

По факту произошедшего инцидента в гомельской гимназии Минобразования начало внутреннюю проверку.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства образования Республики Беларусь.

В ведомстве подчеркивают, что по результатам внутреннего расследования будут приняты соответствующие управленческие решения.

В Гомеле учительница травмировала школьницу. Минобразования прокомментировало инцидент

В Министерстве настоятельно рекомендуют педагогам, чтобы впредь исключить повторение подобных негативных случаев, соблюдать четкий алгоритм действий.

Министерство образования Беларуси, комментируя инцидент в гомельской гимназии № 71, где учитель нанесла травму уха ученице третьего класса, назвало действия педагога недопустимыми.

В Минобре отмечают, что независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была неверной.

Обязанности педагогических работников прописаны в Кодексе Республики Беларусь об образовании.

Учитель должен соблюдать правовые, нравственные и этические нормы.

Напомним, ранее СМИ сообщали об инциденте, произошедшем в ГУО «Гимназия № 71 г. Гомеля».

Сообщалось, что 47-летняя классная руководительница так сильно оттаскала за ухо девочку, что школьницу в итоге пришлось везти в больницу.

Произошедший инцидент не оставили без внимания и правоохранительные органы.

В связи с происшествием в гимназии начата проверка. Назначена экспертиза, чтобы установить степень тяжести, нанесенной ребенку травмы.

Фото: © Белновости

Белновости

 
Теги: Гомель
 
 
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В Министерстве образования указывают на недопустимость проявления агрессии или насилия (физическое и психологическое) в отношении школьников. По...
 
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