Ночь выпускников и званый вечер, как в XIX веке. Куда сходить в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 31 января, в городе пройдет необычное мероприятие — «Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Петровны Голицыной». Обещают создать атмосферу XIX века! А в первую субботу февраля по традиции собираются выпускники - советуем сходить в бар Love Story. В «ТриО» же проведут большую вечеринку, на которой покажут самые разные стили танцев.

«Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Петровны Голицыной»



Софья Голицына

Где: Музей истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13) Когда: 31 января, 17.00 Билеты: школьникам, студентам — 1,3 рубля, взрослым — 2,6 рубля

В Музее истории частного коллекционирования 31 января пройдет «Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Петровны Голицыной». Организаторы приглашают на спектакль-зарисовку из жизни губернского Витебска середины XIX века.

Актеры иммерсивного театра «Роздум» вовлекут гостей в театральную постановку, в которой каждый сможет стать участником званого вечера в духе традиций губернского города позапрошлого века.

Действует дресс-код: дамы — в вечерних платьях, а кавалеры — в костюмах.

Князь Андрей Голицын был витебским генерал-губернатором в 1846—1853 годах. Но горожанам запомнился не столько он сам, сколько его жена Софья (урожденная Балк-Полевая).

В период губернаторства мужа княгиня активно занималась благотворительностью и покровительствовала искусству . В Витебске благодаря ей появились первые театральные представления. Софья Петровна выезжала утром в город — в сопровождении герольдов. Останавливалась возле домов наиболее именитых граждан, герольды трубили в трубы. Выходил хозяин. И княгиня начинала рекламировать очередной спектакль. Дама она была предприимчивая: если так билет стоил 25 рублей, то с рекламой возле дома — и все 100.

Вечеринка «Танцуют все!»



Фото: Reuters

Где: торгово-развлекательный центр «ТриО» (пр. Строителей, 15в) Когда: 1 февраля, 15.00 Билеты: вход свободный

Витебские школы танца представят свои самые интересные направления - от старинных шотландских танцев до уличной современной хореографии, расскажут о себе и разыграют сертификаты на бесплатное обучение.

Программа:

15.05−15.20 — хореографическая студия Plastica

15.20−15.35 — студия-школа танцев Daridans

15.35−15.45 — школа танцев Willpower

15.45−16.00 — танцевально-спортивный клуб DiaLine

16.05−16.15 — студия танцев Виктории Мухиной

16.15−16.30 — детская цирковая студия «Амадина»

16.30−16.45 — студия танца и фитнеса «Микс»

16.45−17.00 — розыгрыш сертификатов.

Ночь встречи выпускников в баре Love Story



Фото: vk.com/viamotin

Где: кафе-бар Love Story (пр. Фрунзе, 81/33) Когда: 1 февраля, 22.00−4.00 Сколько: 5 рублей (до полуночи), 7 рублей (после полуночи), при предварительном заказе на сумму 30 рублей — вход бесплатный.

Бар Love Story приглашает на встречу выпускников школ, колледжей, университетов и других учебных заведений города. Будет Retro remix с танцевальными хитами 1980−2000-х. В программе также развлечения, подарки.

Подробнее по телефону: +375 29 200−44−77.

Хороших выходных!