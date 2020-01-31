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Ночь выпускников и званый вечер, как в XIX веке. Куда сходить в Витебске в выходные
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 31 января, в городе пройдет необычное мероприятие — «Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Петровны Голицыной». Обещают создать атмосферу XIX века! А в первую субботу февраля по традиции собираются выпускники - советуем сходить в бар Love Story. В «ТриО» же проведут большую вечеринку, на которой покажут самые разные стили танцев.
«Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Петровны Голицыной»
В Музее истории частного коллекционирования 31 января пройдет «Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Петровны Голицыной». Организаторы приглашают на спектакль-зарисовку из жизни губернского Витебска середины XIX века.
Актеры иммерсивного театра «Роздум» вовлекут гостей в театральную постановку, в которой каждый сможет стать участником званого вечера в духе традиций губернского города позапрошлого века.
Действует дресс-код: дамы — в вечерних платьях, а кавалеры — в костюмах.
Князь Андрей Голицын был витебским генерал-губернатором в 1846—1853 годах. Но горожанам запомнился не столько он сам, сколько его жена Софья (урожденная Балк-Полевая).
В период губернаторства мужа княгиня активно занималась благотворительностью и
Вечеринка «Танцуют все!»
Витебские школы танца представят свои самые интересные направления - от старинных шотландских танцев до уличной современной хореографии, расскажут о себе и разыграют сертификаты на бесплатное обучение.
Программа:
15.05−15.20 — хореографическая студия Plastica
Ночь встречи выпускников в баре Love Story
Бар Love Story приглашает на встречу выпускников школ, колледжей, университетов и других учебных заведений города. Будет Retro remix с танцевальными хитами 1980−2000-х. В программе также развлечения, подарки.
Подробнее по телефону: +375 29 200−44−77.
Хороших выходных!
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В пятницу, 31 января, в городе пройдет необычное мероприятие - вы еще успеете!
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