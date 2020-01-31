Горецкая поэтка: пока под окнами шел «Бессмертный полк», плакала и писала стихи

Источник материала: Горецкий вестник

Лидия Андреева (Минич) рассказала sputnik.by о премьере в Большом театре, переводах на белорусский язык русских романсов и китайских поэтов, а также о военных воспоминаниях накануне юбилея Победы.

Музыкально-театрализованный вечер, основой которого стали переводы русских романсов, созданные белорусской писательницей Лидией Андреевой, состоялся на минувшей неделе в Большом театре Беларуси, хотя поначалу у автора были опасения в связи с такой программой, ведь многие считают русские романсы самодостаточными произведениями, не нуждающимися в переводе.

«Когда некое произведение переводится на другой язык, оно же находит другую жизнь. Конечно, эти романсы знают во всем мире. Но когда он звучит на белорусском, каждый русский ощутит не только наслаждение, но и благодарность. Когда на братском языке звучат эти романсы, какой русский спросит «зачем»?» ―рассуждает Андреева.

Несмотря на свой солидный возраст, писательница ценит каждую встречу со зрителями, особенно с молодежью. Так, следующий творческий вечер Лидии Андреевой запланирован уже завтра в Горках пройдет «Пока живу ― добро несу».

«Когда ты чувствуешь, что ты нужен, и тебе вслед идут письма, и в них пишут: «Спасибо, что вы вдохновляете нас и даете какое-то правильное направление», вот это дороже всего. Когда я это почувствовала, я уже в любом состоянии, в каком бы ни находилась, когда меня приглашают и ждут, я пойду в любом состоянии, хотя мне уже немало лет», ― говорит Андреева.

Главными темами своего творчества автор называет родной белорусский язык, родину и, безусловно, болезненную тему прошедшей войны. Есть стихи, которые написаны к предстоящему 75-летию Победы.

«Нас очень страшно затронула эта беда ― трое наших дядей, молодые ученые, отдали свои жизни, погибли страшной смертью… Поэтому у меня много стихов о войне в моих книгах. И когда под моими окнами шел «Бессмертный полк», я написала стихотворение и назвала его «Небесный полк», потому что их души на небесах. И когда он шел, я плакала и сразу в тот же день написала это стихотворение», ― вспоминает Андреева.