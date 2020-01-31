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Рост коммунальных тарифов хотят привязать к базовой величине

31.01.2020 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках дедолларизации экономики белорусские власти планируют отвязать от иностранной валюты ограничение на рост коммунальных тарифов, пишет TUT.by.

По распоряжению Александра Лукашенко, сейчас коммунальные тарифы за год должны повышаться не более, чем на 5 долларов из расчета на типовую двухкомнатную квартиру с тремя жильцами.

Однако чиновники хотят привязать это к базовой величине. Ограничить рост тарифов предполагается половиной базовой. Сейчас базовая составляет 27 рублей, а ее половина — 13,5 рубля. По сегодняшнему курсу Нацбанка это 6,3 доллара.

По информации TUT.by, соответствующий проект изменений находится на рассмотрении в Администрации президента.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В рамках дедолларизации экономики белорусские власти планируют отвязать от иностранной валюты ограничение на рост коммунальных тарифов, пишет TUT.by.
 
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