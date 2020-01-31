Рост коммунальных тарифов хотят привязать к базовой величине

По распоряжению Александра Лукашенко, сейчас коммунальные тарифы за год должны повышаться не более, чем на 5 долларов из расчета на типовую двухкомнатную квартиру с тремя жильцами.





Однако чиновники хотят привязать это к базовой величине. Ограничить рост тарифов предполагается половиной базовой. Сейчас базовая составляет 27 рублей, а ее половина — 13,5 рубля. По сегодняшнему курсу Нацбанка это 6,3 доллара.





По информации TUT.by, соответствующий проект изменений находится на рассмотрении в Администрации президента.