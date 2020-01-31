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В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни

31.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни

На заседании Совета Палаты представителей сегодня было принято решение о создании в Национальном собрании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни. Группу возглавит председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

«В Национальном собрании четвертого, пятого и шестого созывов функционировала рабочая группа по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Беларуси. МИД положительно оценивает результаты ее работы и полагает, что эта деятельность позволяла поддерживать экспертный диалог с зарубежными партнерами по такой чувствительной для белорусской стороны тематике», — отметил Геннадий Давыдько. По его мнению, такой диалог в некоторой степени сдерживает «регулярно звучащую в наш адрес критику и призывы к скорейшему введению моратория или полной отмене этого вида наказания».

МИД Беларуси рекомендовал рассмотреть вопрос о продолжении деятельности указанной группы, в названии которой будет прописана формулировка «по изучению вопроса об отмене смертной казни». «Мне лично очень нравится такая формулировка», — добавил Геннадий Давыдько.

Группу предлагается сформировать в следующем составе: глава Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая, член Постоянной комиссии по нацбезопасности Александр Маркевич и член Постоянной комиссии по законодательству Александр Сонгин. Планируется, что Совет Республики также делегирует в состав группы своих представителей: завкафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрея Русаковича и председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктора Чайчица.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 24
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На заседании Совета Палаты представителей сегодня было принято решение о создании в Национальном собрании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной...
 
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