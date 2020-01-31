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В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни
31.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На заседании Совета Палаты представителей сегодня было принято решение о создании в Национальном собрании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни. Группу возглавит председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.
«В Национальном собрании четвертого, пятого и шестого созывов функционировала рабочая группа по изучению проблематики
МИД Беларуси рекомендовал рассмотреть вопрос о продолжении деятельности указанной группы, в названии которой будет прописана формулировка «по изучению вопроса об отмене смертной казни». «Мне лично очень нравится такая формулировка», — добавил Геннадий Давыдько.
Группу предлагается сформировать в следующем составе: глава Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая, член Постоянной комиссии по нацбезопасности Александр Маркевич и член Постоянной комиссии по законодательству Александр Сонгин. Планируется, что Совет Республики также делегирует в состав группы своих представителей: завкафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрея Русаковича и председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктора Чайчица.
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На заседании Совета Палаты представителей сегодня было принято решение о создании в Национальном собрании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной...
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