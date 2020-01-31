Глава Amazon заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут













РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, причиной этому стал резкий скачок акций Amazon на постмаркете 30 января - на 12%, до 2,1 тысячи долларов. Как сообщаетсо ссылкой на Bloomberg, причиной этому стал резкий скачок акций Amazon на постмаркете 30 января - на 12%, до 2,1 тысячи долларов.





Как пишет СМИ, рост котировок объясняется успешным квартальным отчетом компании, который "разбил вдребезги" прогнозы аналитиков.





Так, согласно отчету Amazon, прибыль компании составила 87,4 миллиарда долларов, прибыль на акцию - 6,47 доллара, тогда как эксперты ожидали 4,11 доллара.





Уточняется, что теперь состояние Безоса, которому принадлежит 12% Amazon, выросло до порядка 129,5 миллиарда долларов. При этом в рейтинге Bloomberg Billionaires Index эти изменения будут отражены после закрытия торгов в пятницу.





Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. На тот момент он с показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.