Выручка «Евроторга» в 2019 году превысила 4,4 миллиарда рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси «Евроторг» опубликовал неаудированные операционные результаты за 4-й квартал 2019 года и за весь прошлый год в целом. Чистая розничная выручка компании за год увеличилась на 9% и составила 4,4 млрд рублей.

«2019 год стал очередным периодом роста бизнеса. Мы рады отметить, что в соответствии с нашими прогнозами компания смогла продемонстрировать позитивную динамику восстановления LFL-показателей в течение 3 последовательных кварталов 2019 года. В частности, в 4-м квартале LFL-трафик стал положительным впервые со 2-го квартала 2018 года», – прокомментировал результаты генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.

Количество магазинов под управлением компании в прошлом году увеличилось на 108 объектов. По состоянию на 31 декабря «Евроторг» управлял 870 продовольственными магазинами общей площадью 334,6 тыс. кв. м в 323 населенных пунктах (на 26 населенных пунктов больше, чем годом ранее). Абсолютное большинство новых торговых объектов (104) было открыто в формате «у дома». Доля выручки, которая приходится на магазины такого формата, выросла в 2019-м на 4 п.п. и составила 49%.

Компания продолжила развивать сеть дискаунтеров «Хит!»: чистый прирост за последние три месяца года – 29 новых объектов. Согласно стратегии низкозатратного роста, которой следует компания, 91% новых торговых площадей приходится на арендованные магазины.

В компании отмечают, что в 4-м квартале 2019 года был запущен процесс оптимизации торговой сети, в рамках которого принято решение о закрытии 44 продовольственных магазинов, которые не смогли достичь заданных показателей эффективности.

Продолжилось развитие двух онлайн-сервисов компании – E-dostavka.by и Gipermall.by. За 2019 год было доставлено 3,6 млн заказов, а совокупная выручка выросла на 9% и составила 205,1 млн рублей. «Мы по-прежнему видим значительный потенциал онлайн-канала, который продолжает развиваться и позволяет предоставлять населению страны доступ к ассортименту современных форматов торговли даже в тех локациях, где у нас нет физического присутствия», – подчеркнул Андрей Зубков.

Генеральный директор «Евроторга» отметил, что в 4-м квартале 2019 года менеджмент компании принял ряд важных стратегических решений, которые должны привести к росту операционной эффективности бизнеса. «Мы закрываем тестовое направление – дрогери-магазины «Магия», результаты которого оказались ниже наших ожиданий (вклад дрогери-бизнеса в чистую розничную выручку был незначительным – менее 1,4%).

Кроме того, мы планируем рассмотреть возможность продажи нашего банковского бизнеса – «Статусбанк». Это позволит сфокусироваться на ключевом для компании направлении – современной розничной торговле – где мы являемся бесспорным лидером с сильными конкурентными преимуществами и обладаем высококлассной экспертизой», – сообщил Андрей Зубков.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также Компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.