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Каталония присматривается к белорусским электробусам

31.01.2020 10:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Каталония присматривается к белорусским электробусам

30 января заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев встретился с министром транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавином.

Исидре Гавин отметил, что каталоннская делегация посетила компанию "Белкоммунмаш", и их там очень впечатлило качество электробусов. По его словам, крупные промышленные города Испании сейчас нацелены на улучшение экологии, потому есть интерес к белорусскому электротранспорту, сообщеается на сайте Совмина. 

Также делегация Каталонии, находящаяся с двухдневным визитом в Беларуси, встретилась с представителями авиакомпании «Белавиа».

Министр назвал встречу продуктивной. Он отметил, что есть огромные возможности как для белорусских, так и каталонских компаний для укрепления связей и взаимного обмена в сфере туризма.

Владимир Кухарев в свою очередь подчеркнул, что для Беларуси очень важны связи с таким регионом, как Каталония, который является одним из крупнейших в Испании.

Товарооборот Беларуси и Испании за январь-ноябрь 2019 года вырос на 13,9% до 310,4 млн долларов. Экспорт в Испанию составил 15,2 млн долларов (уменьшился на 36%), импорт - 295,2 млн долларов (увеличился на 20,5%). Основные позиции белорусского экспорта в Испанию - мебель, стекловолокно, льняные ткани, строительные конструкции.  Из Испании к нам везут фрукты, металлоконструкции, лекарства, овощи, вина и иную продукцию.

 
 
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30 января заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев встретился с министром транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавином.
 
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