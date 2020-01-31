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Каталония присматривается к белорусским электробусам
31.01.2020 10:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
30 января заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев встретился с министром транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавином.
Исидре Гавин отметил, что каталоннская делегация посетила компанию "Белкоммунмаш", и их там очень впечатлило качество электробусов. По его словам, крупные промышленные города Испании сейчас нацелены на улучшение экологии, потому есть интерес к белорусскому электротранспорту, сообщеается на сайте Совмина.
Товарооборот Беларуси и Испании за январь-ноябрь 2019 года вырос на 13,9% до 310,4 млн долларов. Экспорт в Испанию составил 15,2 млн долларов (уменьшился на 36%), импорт - 295,2 млн долларов (увеличился на 20,5%). Основные позиции белорусского экспорта в Испанию - мебель, стекловолокно, льняные ткани, строительные конструкции. Из Испании к нам везут фрукты, металлоконструкции, лекарства, овощи, вина и иную продукцию.
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30 января заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев встретился с министром транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавином.
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