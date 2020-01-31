Каталония присматривается к белорусским электробусам

Источник материала: Ежедневник

30 января заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев встретился с министром транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавином.

Исидре Гавин отметил, что каталоннская делегация посетила компанию "Белкоммунмаш", и их там очень впечатлило качество электробусов. По его словам, крупные промышленные города Испании сейчас нацелены на улучшение экологии, потому есть интерес к белорусскому электротранспорту, сообщеается на сайте Совмина.



Также делегация Каталонии, находящаяся с двухдневным визитом в Беларуси, встретилась с представителями авиакомпании «Белавиа».



Министр назвал встречу продуктивной. Он отметил, что есть огромные возможности как для белорусских, так и каталонских компаний для укрепления связей и взаимного обмена в сфере туризма.



Владимир Кухарев в свою очередь подчеркнул, что для Беларуси очень важны связи с таким регионом, как Каталония, который является одним из крупнейших в Испании.

Товарооборот Беларуси и Испании за январь-ноябрь 2019 года вырос на 13,9% до 310,4 млн долларов. Экспорт в Испанию составил 15,2 млн долларов (уменьшился на 36%), импорт - 295,2 млн долларов (увеличился на 20,5%). Основные позиции белорусского экспорта в Испанию - мебель, стекловолокно, льняные ткани, строительные конструкции. Из Испании к нам везут фрукты, металлоконструкции, лекарства, овощи, вина и иную продукцию.