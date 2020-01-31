Топ-менеджер Huawei: компания не планирует возвращаться к сервисам от Google

Источник материала: Tut.by

Во время недавней пресс-конференции в Вене (Австрия) один из топ-менеджеров Huawei в этом регионе заявил, что компания не планирует возвращаться к сервисам Google, даже если у нее окажется такая возможность. Об этом сообщает издание GSMArena.





Такое заявление сделал Ван Фэй (Wang Fei), глава Consumer Business Group Huawei в Австрии. Обсуждая долгосрочную стратегию развития компании топ-менеджер сказал, что производитель «хочет избавиться от зависимости со стороны политики США и исключает возможность возврата к экосистеме приложений и сервисов Google, даже если бы такая возможность была доступна».

Немного позже представителям XDA-Developers в Huawei дали официальный комментарий по этому поводу. «Открытая экосистема Android все еще является для нас выбором № 1, но если мы не будем способны продолжать ее использовать, у нас есть возможность развивать свою собственную».

Напомним: в прошлом году из-за санкций со стороны США компания Huawei лишилась возможности использовать сервисы Google Mobile Services (GMS) от Google. Без них на новые смартфоны производителя нельзя устанавливать фирменные приложения Google вроде того же Gmail или карт. Кроме того, в таких смартфонах отсутствует магазин Play Маркет.

Впрочем, Huawei может продолжать использование AOSP-версии операционной системы Android — модификации ОС с открытым исходным кодом. При этом производитель занимается разработкой собственной альтернативы GMS-сервисам, которая называется HMS (Huawei Mobile Services). Huawei планирует потратить более трех миллиардов долларов на разработку приложений для собственного магазина приложений App Gallery.

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