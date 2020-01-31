ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подростка с травмой позвоночника нашли на территории недостроенной больницы в Пинском районе

31.01.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Следственный комитет проводит проверку.

Подростка с травмой позвоночника нашли на территории недостроенной больницы в Пинском районе

В Парохонске серьёзно травмирован 14-летний подросток. Его в беспомощном состоянии обнаружили на территории недостроенной больницы. Пострадавшего доставили в Пинскую центральную больницу, а затем переправили на лечение в Минск в республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.

Незаконсервированный должным образом строительный объект уже более двух десятилетий подряд вызывает беспокойство взрослой части здешнего населения, поскольку притягивает к себе несовершеннолетних.

По факту произошедшего Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняется, с кем находился подросток на территории больницы, что делал, при каких обстоятельствах получил травму. Известно, что находился он там в компании сверстников.

Также устанавливается собственник недостроенного объекта. Ему предстоит ответить на вопрос следователя, почему строение не защищено от проникновения внутрь людей, не имеющих к нему прямого отношения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Следственный комитет проводит проверку. В Парохонске серьёзно травмирован 14-летний подросток. Его в беспомощном состоянии обнаружили на территории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-менеджер Huawei: компания не планирует возвращаться к сервисам от Google
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика