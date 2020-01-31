Подростка с травмой позвоночника нашли на территории недостроенной больницы в Пинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Следственный комитет проводит проверку.





В Парохонске серьёзно травмирован 14-летний подросток. Его в беспомощном состоянии обнаружили на территории недостроенной больницы. Пострадавшего доставили в Пинскую центральную больницу, а затем переправили на лечение в Минск в республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.

Незаконсервированный должным образом строительный объект уже более двух десятилетий подряд вызывает беспокойство взрослой части здешнего населения, поскольку притягивает к себе несовершеннолетних.

По факту произошедшего Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняется, с кем находился подросток на территории больницы, что делал, при каких обстоятельствах получил травму. Известно, что находился он там в компании сверстников.

Также устанавливается собственник недостроенного объекта. Ему предстоит ответить на вопрос следователя, почему строение не защищено от проникновения внутрь людей, не имеющих к нему прямого отношения.