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Подростка с травмой позвоночника нашли на территории недостроенной больницы в Пинском районе
31.01.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Следственный комитет проводит проверку.
В Парохонске серьёзно травмирован 14-летний подросток. Его в беспомощном состоянии обнаружили на территории недостроенной больницы. Пострадавшего доставили в Пинскую центральную больницу, а затем переправили на лечение в Минск в республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.
Незаконсервированный должным образом строительный объект уже более двух десятилетий подряд вызывает беспокойство взрослой части здешнего населения, поскольку притягивает к себе несовершеннолетних.
По факту произошедшего Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняется, с кем находился подросток на территории больницы, что делал, при каких обстоятельствах получил травму. Известно, что находился он там в компании сверстников.
Также устанавливается собственник недостроенного объекта. Ему предстоит ответить на вопрос следователя, почему строение не защищено от проникновения внутрь людей, не имеющих к нему прямого отношения.
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Следственный комитет проводит проверку. В Парохонске серьёзно травмирован 14-летний подросток. Его в беспомощном состоянии обнаружили на территории...
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