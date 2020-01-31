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Семья из Витебска продала квартиру, чтобы достроить дом в пригороде. Но как жить без воды, когда приходится мыться у родственников?

31.01.2020 10:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как восстановить свое честное имя и можно ли жить в новом доме без воды? С такими вопросами обратились жители северного региона страны к помощнику Президента – инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья из Витебска продала квартиру, чтобы достроить дом в пригороде. Но как жить без воды, когда приходится мыться у родственников?

Екатерина Бурунова, например, продала жильё в областном центре, чтобы достроить дом в пригороде. Стройматериалы носили на собственных плечах – подъехать ни к одному дому на 4-х улицах невозможно и сейчас. Дорог нет. 

Семья из Витебска продала квартиру, чтобы достроить дом в пригороде. Но как жить без воды, когда приходится мыться у родственников?

Решить проблему представители местной власти пообещали к июню. Анатолий Линевич потребовал закрыть вопрос – и с водопроводом, и с дорогами к 9 мая.

Семья из Витебска продала квартиру, чтобы достроить дом в пригороде. Но как жить без воды, когда приходится мыться у родственников?

Екатерина Бурунова, жительница деревни Вороны:
Мы переехали год назад в надежде, что нам скоро дадут и воду. Обещание властей было, что и газ, и свет, и вода, и дороги, и подъезды будут. Газ есть, электричество есть, воды нет. Приходится ездить, хорошо, что у нас есть родственники в городе, – пускают в квартиру помыться. Всю недвижимость продали.

Семья из Витебска продала квартиру, чтобы достроить дом в пригороде. Но как жить без воды, когда приходится мыться у родственников?


Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Были обращения в облисполком по устройству и благоустройству улиц, строящихся индивидуальных жилых домов. И на сегодня уже приняты решения, выделено финансирование и работа будет проведена по прокладке водопровода, дороги и так далее. То, что касается других вопросов, они абсолютно разносторонние, и я вижу здесь стремление и органов власти отнестись с пониманием к проблемам людей. 

Семья из Витебска продала квартиру, чтобы достроить дом в пригороде. Но как жить без воды, когда приходится мыться у родственников?


На прием к помощнику Президента записались более полутора десятков человек. Это жители Витебска и прилегающих к нему районов. Все вопросы – взяты под особый контроль.

Люди в материале: Анатолий Линевич, Екатерина Бурунова
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Как восстановить свое честное имя и можно ли жить в новом доме без воды? С такими вопросами обратились жители северного региона страны к...
 
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