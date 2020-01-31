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Семья из Витебска продала квартиру, чтобы достроить дом в пригороде. Но как жить без воды, когда приходится мыться у родственников?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как восстановить свое честное имя и можно ли жить в новом доме без воды? С такими вопросами обратились жители северного региона страны к помощнику Президента – инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Бурунова, например, продала жильё в областном центре, чтобы достроить дом в пригороде. Стройматериалы носили на собственных плечах – подъехать ни к одному дому на 4-х улицах невозможно и сейчас. Дорог нет.
Решить проблему представители местной власти пообещали к июню. Анатолий Линевич потребовал закрыть вопрос – и с водопроводом, и с дорогами к 9 мая.
Екатерина Бурунова, жительница деревни Вороны:
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Семья из Витебска продала квартиру, чтобы достроить дом в пригороде. Но как жить без воды, когда приходится мыться у родственников?
Новости Беларуси. Как восстановить свое честное имя и можно ли жить в новом доме без воды? С такими вопросами обратились жители северного региона страны к...
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