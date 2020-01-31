Открылся Центр медицинской помощи жертвам ДТП на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. Машерова.

В поселке Лесной (Минский район) на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени Машерова открылся Центр помощи пациентам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (далее – ДТП), находящимся в вегетативном состоянии. Подобных центров в Беларуси еще не было.

В Центре оказывается медицинская помощь пациентам, пострадавшим в ДТП старше 18 лет: находящимся в вегетативном состоянии, а также нуждающихся в медицинской реабилитации инвалидам 1-й и 2-й групп.

В госпитале имеется достаточная материально-техническая база и подготовленный медицинский персонал для работы с такими пациентами.

Особенность учреждения в том, что пациенты находятся в палатах с близкими, которые, как правило, становятся опекунами для своих супругов, детей, родителей. Именно от родственников требуется максимальное участие в жизни таких пациентов. Им приходится практически круглосуточно ухаживать за тяжелобольным человеком.

В отделении пять палат и шесть коек. В каждой палате, помимо медицинского оборудования, установлены телевизор, кондиционер, умывальник. Для оперативной помощи предусмотрена кнопка экстренного вызова, ведется видеонаблюдение. Выглядят палаты как номера в неплохом европейском отеле, но с одной поправкой: это все-таки полноценное медицинское учреждение.

Одно из приоритетных направлений – обучить близких, как жить с таким человеком, как ухаживать за ним, как помочь выполнить гигиенические процедуры, как перевернуть человека правильно. Здесь целый комплекс услуг оказывается – не только медицинских, но и психологических и обучающих.

В индивидуальных случаях рассматривается вопрос предоставления транспорта и сопровождающего при выписке пациента из госпиталя и транспортировки его к месту постоянного проживания (пребывания).

В Центре созданы все условия для оказания медицинской помощи пациентам, имеющим реабилитационный потенциал. Восстановлению пациентов будет способствовать разработка новых методик и подходов к паллиативному лечению.

Контактные телефоны для уточнения информации, в том числе и по госпитализации:

+ 375 17 265 32 00 – Жилевич Людмила Аверкиевна, заместитель главного врача – руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия).