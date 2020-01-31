Начался новый календарный год, и президиум районного Совета ветеранов на минувшей неделе собрался на свое очередное заседание, чтобы определить основные направления работы ветеранской организации на ближайший период. Вела заседание председатель районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина.

Первым на заседании был рассмотрен плановый вопрос – “О совместной работе первичной ветеранской организации КУП “Смолевичское ЖКХ” с профсоюзным комитетом и администрацией предприятия в решении жизненных проблем ветеранов, привлечению представителей старшего поколения к нравственно-патриотическому и трудовому воспитанию молодежи”. С отчетом по названной теме выступила председатель первичной ветеранской организации Смолевичского ЖКХ Наталья Васильевна Сокол, начальник расчетно-справочного центра, которая трудится на предприятии свыше 25 лет. В настоящее время в первичной организации зарегистрировано 42 человека – бывшие работники предприятия, вышедшие на пенсию, и те, кто в пенсионном возрасте продолжает трудиться. Права и гарантии ветеранам по решению их социальных проблем отражены в коллективном договоре предприятия и полностью выполняются. Ветераны труда не чувствуют себя оторванными от трудового коллектива, в нем их помнят, знают их нужды и оказывают помощь. Ежегодно ветеранам вручаются ценные подарки или денежные вознаграждения ко Дню пожилых людей. Дню Независимости Республики Беларусь, Дню Победы, Дню защитника Отечества, 8 Марта, женщинам, имеющим детей, — ко Дню матери. По заявлению ветеранов им оказывается помощь по доставке дров, предоставляется один раз в год автотранспорт за счет средств предприятия. Для неработающих пенсионеров, состоящих на профсоюзном учете, сохранено право на оздоровление. Ветераны принимают участие в подведении итогов выполнения коллективного договора, присутствуют на профсоюзных конференциях, на торжественных мероприятиях, в проведении мероприятий по патриотическому и трудовому воспитанию молодежи, передаче опыта работы, в смотрах самодеятельности, конкурсах и т.д.

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