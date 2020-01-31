Автомобилисты против дорожных поборов: уже две трети машин ездят без техосмотра

Каждый год количество легковушек, приезжающих на техосмотр, снижается. В 2019 году за талоном на стекло, по подсчетам УП «Белтехосмотр», приехало 1 228 170 легковушек. Больше 300 тысяч из приехавших машин развернули. Учитывая, что в Беларуси зарегистрировано больше 3 миллионов легковушек, два из трех автомобилей на наших дорогах ездят без техосмотра.





Тенденция наметилась еще в 2014 году, когда автовладельцев обязали платить так называемый дорожный налог - госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.





Сумма зависит от массы машины. Для большинства легковушек это шесть базовых величин в год (162 рубля). Оплачивать пошлину нужно во время прохождения техосмотра, и многие водители решили техосмотр не проходить, пошлину не платить - мол, штрафы обойдутся дешевле.





За езду без техосмотра в первый раз можно отделаться предупреждением или минимальным штрафом в 27 рублей. Если остановят повторно в течение года - минимальный штраф 54 рубля.









Власти еще пару лет назад задумались об изменениях в системе уплаты дорожного налога, но пока к окончательному решению не пришли. А пока они думают, все больше автолюбителей игнорируют техосмотр.







