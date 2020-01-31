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На правовой прием в Горках пришли два человека
31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Два человека получили юридические консультации главного правового инспектора труда обкома профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности Николая Феськова, прокурора Горецкого района Александра Тарасюка и председателя районного объединения профсоюзов Леонида Егоренко.
Правовой прием прошел в бизнес-инкубаторе ОАО «Технопарк Горки» во Дворце культуры.
Какие вопросы стали поводом для подготовки заявления в комиссию по трудовым спорам организации, а потом для обращения с исковым заявлением в суд, а также для проведения проверки прокуратурой — читайте в ближайшем номере газеты «Горецкий вестник».
Елена Агейчик
Фото Михаила Левцова
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Два человека получили юридические консультации главного правового инспектора труда обкома профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности...
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