На правовой прием в Горках пришли два человека

Источник материала: Горецкий вестник

Два человека получили юридические консультации главного правового инспектора труда обкома профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности Николая Феськова, прокурора Горецкого района Александра Тарасюка и председателя районного объединения профсоюзов Леонида Егоренко.







Правовой прием прошел в бизнес-инкубаторе ОАО «Технопарк Горки» во Дворце культуры.





Какие вопросы стали поводом для подготовки заявления в комиссию по трудовым спорам организации, а потом для обращения с исковым заявлением в суд, а также для проведения проверки прокуратурой — читайте в ближайшем номере газеты «Горецкий вестник».

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова