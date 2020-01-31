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На правовой прием в Горках пришли два человека

31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Два человека получили юридические консультации главного правового инспектора труда обкома профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности Николая Феськова, прокурора Горецкого района Александра Тарасюка и председателя районного объединения профсоюзов Леонида Егоренко.

 

На правовой прием в Горках пришли два человека

 

Правовой прием прошел в бизнес-инкубаторе ОАО «Технопарк Горки» во Дворце культуры.

 

На правовой прием в Горках пришли два человека
Главный правовой инспектор труда обкома профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности Николай Феськов

 

Какие вопросы стали поводом для подготовки заявления в комиссию по трудовым спорам организации, а потом для обращения с исковым заявлением в суд, а также для проведения проверки прокуратурой —  читайте в ближайшем номере газеты «Горецкий вестник».

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Два человека получили юридические консультации главного правового инспектора труда обкома профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности...
 
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