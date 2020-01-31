Власти определились, какую пластиковую посуду хотят запретить в ресторанах и кафе

Источник материала: Tut.by

Власти определили, какую пластиковую посуду могут запретить использовать в заведениях общественного питания. На национальном правовом форуме разместили проект постановления МАРТ «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В проекте постановления МАРТ прописано, какую одноразовую пластиковую посуду могут запретить использовать в объектах общепита с 1 января 2021 года. Это:

контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы и другие предметы и изделия для хранения продукции общепита и пищевых продуктов, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола;

палочки для размешивания, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола;

стаканы, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

тарелки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

чашки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

Ранее МАРТ запрашивал в Минздраве, Минжилкоммунхозе, Госстандарте, Минприроды и у бизнеса информацию относительно исключения использования в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды.