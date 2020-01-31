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Власти определились, какую пластиковую посуду хотят запретить в ресторанах и кафе

31.01.2020 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти определили, какую пластиковую посуду могут запретить использовать в заведениях общественного питания. На национальном правовом форуме разместили проект постановления МАРТ «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В проекте постановления МАРТ прописано, какую одноразовую пластиковую посуду могут запретить использовать в объектах общепита с 1 января 2021 года. Это:

  • контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы и другие предметы и изделия для хранения продукции общепита и пищевых продуктов, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола;
  • палочки для размешивания, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола;
  • стаканы, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.
  • тарелки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.
  • чашки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

Ранее МАРТ запрашивал в Минздраве, Минжилкоммунхозе, Госстандарте, Минприроды и у бизнеса информацию относительно исключения использования в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды.

 
 
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Правительство определило, какую пластиковую посуду могут запретить использовать в заведениях общественного питания. На национальном правовом форуме разместили...
 
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