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Власти определились, какую пластиковую посуду хотят запретить в ресторанах и кафе
Источник материала: Tut.by
Власти определили, какую пластиковую посуду могут запретить использовать в заведениях общественного питания. На национальном правовом
В проекте постановления МАРТ прописано, какую одноразовую пластиковую посуду могут запретить использовать в объектах общепита с 1 января 2021 года. Это:
Ранее МАРТ
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Правительство определило, какую пластиковую посуду могут запретить использовать в заведениях общественного питания. На национальном правовом форуме разместили...
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