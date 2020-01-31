Крокодилы генов. Имеет ли китайский вирус рукотворное происхождение?

Источник материала: Аргументы и факты

Экономист, писатель, постоянный член Изборского клуба Елена Ларина убеждена в том, что как минимум истерика вокруг коронавируса в Китае вспыхнула отнюдь не случайно.

Виталий Цепляев, "АиФ": Елена Сергеевна, почему вы так думаете?

Елена Ларина: Во-первых, хотя процесс стартовал в конце декабря — начале января, подлинная истерия в мировых медиа началась 17-19 января. Причём началась с американских и британских медийных платформ. Именно в этот период завершалось оформление американо-китайских договоренностей, в результате которых Штатам удалось навязать Пекину дополнительные закупки их продукции. В том числе нефти и газа на 200 млрд долл. А Ангела Меркель в эти же дни готовилась провести большой саммит Европа-Китай.

Во-вторых, в феврале-марте были запланированы серьезные внутриполитические события в Китае, связанные с дальнейшим укреплением позиций Си Цзиньпина и близких ему групп в китайской элите. Наконец, пандемия случилась в канун китайского Нового года, когда десятки миллионов жителей КНР путешествуют по стране, посещают родных, отправляются за рубеж. Т. е. время выбрано неслучайно. А что касается места, то Ухань — это крупнейший логистический центр, где сходятся железнодорожные, речные, шоссейные коммуникации.

Узники эпидемии. Как живется людям, застрявшим в карантинном Китае Подробнее

Бенефициары паники

— Какие цели могут преследовать те, кто пытается сеять панику? Замешаны ли тут мировые фармацевтические компании, которые хотели бы заработать на вакцине от нового вируса?

— Сегодня противоборство между США и Китаем всё более начинает напоминать холодную войну между СССР и Америкой. Я убеждена, что государственные, разведывательные и военные структуры США не имеют отношения к появлению коронавируса. Но американцы ведут мощную информационную войну против Китая, используя сложившуюся ситуацию. В результате этого позиции Пекина стали слабее, чем до начала эпидемии. Внутри Китая также есть силы, стремящиеся как минимум к ослаблению, а в идеале — и к смещению Си Цзиньпина. Возможно, именно они придали истории с коронавирусом характер всемирной опасности. Наконец, бенефициарами паники являются биржевые спекулянты, играющие на понижение фондовых индексов. Что касается Большой Фармы, то она всегда коммерчески выигрывает при эпидемиях, а тем более — пандемиях.

Развязывание мощнейшей информвойны против Китая вообще и нынешнего руководства КНР в частности — факт неоспоримый. Смертность от коронавируса в 3 раза меньше, чем от вируса SARS (атипичной пневмонии) в 2002-2003 гг. А паника — на порядки сильнее.

— Но почему само руководство КНР подыгрывает этой панике? Собирает чрезвычайные заседания Политбюро, строит за 6 дней (!) больницы, закрывает города и принимает другие полувоенные меры. Как будто речь идет о чуме или холере, а не о разновидности пневмонии!

— На мой взгляд, это объясняется тремя факторами. Во-первых, китайскому руководству предельно важно показать, что оно успешно борется с новой угрозой. Для китайцев это своего рода подтверждение Мандата Неба, демонстрация высокой эффективности власти в момент потрясений и катастроф.

Во-вторых, Китай очень сильно ориентирован вовне. Это и гигантский экспорт, и глобальная диаспора по всему миру, и огромные массы китайцев, выезжающих за рубеж. Меньше всего руководство страны и китайский народ хотят, чтобы их воспринимали как носителей новой чумы, рвали контакты и шарахались от них. В-третьих, китайское руководство отдает себе отчёт в том, что в современном мире с его зависимостью от медиа и соцсетей главная опасность не в распространении коронавируса, а в нарастающей как снежный ком панике. Именно поэтому, в отличие от прошлых эпидемий, города окружаются войсками и полицией, за недели строятся новые больницы, меняются логистические маршруты доставки продовольствия и т. п.

Генетическое оружие — миф или реальность?

— Мог ли сам коронавирус иметь рукотворное происхождение? Известно, что в Ухане располагается секретная бактериологическая лаборатория.

— Эту версию исключать нельзя. Причем здесь опять же возможны два варианта. С одной стороны, любые тонкие технологические процессы чреваты отклонениями, а значит, и инцидентами. История любой продвинутой технологии — от ядерной энергетики до химического производства — имеет и темные страницы ЧП и катастроф. Поэтому появление коронавируса как технологической ошибки вполне возможно.

С другой стороны, биологическое оружие, как и кибервооружение, может создаваться и применяться не государствами, а различного рода группами и группировками. Причем цели могут быть самыми различными: от террористических до политических и коммерческих. Поэтому вполне возможно, что коронавирус есть инструмент осуществления такой внегосударственной спецоперации.

— В начале нулевых ходили слухи о том, что атипичная пневмония тоже была наслана на Китай усилиями ЦРУ (хотя была и прямо противоположная версия, что это, наоборот, китайцы неудачно испытали оружие против белых). Возможно ли в принципе создание генетического оружия?

— В официальной генетике господствует точка зрения, согласно которой невозможно создать оружие, ориентированное на людей по национальному, расовому и иным признакам. Между тем в последние годы руководители высшего уровня в сфере безопасности — директор Национальной разведки США Д. Клеппер и секретарь Совбеза России Н. Патрушев — говорили о реальной опасности разработки и применения генетического оружия, нацеленного на определенные группы населения. Такой же позиции придерживается и Китай. В частности, вероятно, по этой же причине КНР законодательно запретила предоставление на сторону медицинскими учреждениями или биотехнологическими фирмами данных по геномам китайских граждан. Также, согласно китайским законам, зарубежные фармкомпании не имеют права самостоятельно проводить клинические и доклинические испытания лекарств с забором лабораторных данных за пределы Китая.

Что же касается биотехнологического оружия, то его нельзя применить исключительно против граждан той или иной страны. Гражданство — категория юридическая. Биотехнологическое оружие требует наличия уникальных маркеров. В этом смысле ориентированное на определённые расы или группы населения с определенными генетическими характеристиками генетическое оружие вполне возможно. И здесь на ум приходит следующее. Сегодня уже все осознали, что социальные сети — это инструмент написания доносов и составления досье на самого себя с предоставлением его владельцам платформ. Однако пример социальных сетей ничему не учит. Сейчас во всем мире нарастает бум так называемой ДНК-генеалогии. Люди по определенным ДНК-маркерам определяют, к какой гаплогруппе они относятся и где жили их предки. Так вот, весьма популярным занятием стало выкладывание в интернете собственных ДНК-маркеров. Т. е. теперь люди информируют всех не только о своем поведении, но и о фрагментах собственного генотипа.

— В свое время разразился скандал вокруг американского центра Лугара (Грузия), который якобы испытывал некие препараты и вакцины на людях. Что на сегодня известно о деятельности и достижениях США и других стран в этой сфере?

— В мире есть два лидера в биотехнологиях, включая генную инженерию и синтетическую биологию: CША и Китай. На них в сумме приходится примерно 90% патентов, разработок, цитируемых научных статей в этой области. Принимая во внимание, что любая высокая технология имеет тройное — гражданское, военное и криминальное — применение, можно быть совершенно уверенными, что разработки биологического оружия ведутся, причем, что наиболее опасно, вне государственного контроля.

Совсем недавно на весь мир прогремел скандал. В Китае родились девочки-близнецы, чей геном был отредактирован на стадии эмбрионального развития для защиты их от ВИЧ. Коллектив исследователей возглавлял известный генетик Хэ Цзянькуй. Так вот, быстро выяснилось, что этот проект реализовывала в Китае международная команда, в состав которой входили генные инженеры из Китая и европейских стран, а финансирование в основном осуществлялось из США. Хэ Цзянькуй получил трехлетний тюремный срок, уголовно наказаны были и другие участники проекта. При этом подобные исследования уже несколько лет проводятся в американских и китайских университетах и биотехнологических центрах, однако обязательно под государственным контролем и по государственному заказу.

К чему я это говорю? Мы привычно ищем за всем конфликты США и Китая, России и англосаксов и т. п. Однако самую большую опасность в сегодняшнем мире представляют межнациональные группы и трансграничные сети, которые действуют в собственных интересах, зачастую криминальных.

— Существует страшилка о том, что в некоторых импортных вакцинах нашли «зашитый» в них дефектный человеческий ген, провоцирующий рак. Такое в принципе возможно?

— Я не специалист в области вакцинации. Впрочем, исходя из здравого смысла, полагаю, что это чушь. Слишком высокие ставки в случае разоблачения при не очень ясных выгодах. Сильные мира сего и даже преступники — люди рациональные. Прежде чем начать действовать, они сто раз соизмерят затраты и результаты, риски и выгоды.

Коронавирус в цифрах и фактах. Инфографика Подробнее

Делать людей на заказ

— В своей недавней статье «Двадцатые: гонка генетического оружия» вы рисуете фантастическую картину будущего: «Богатые, влиятельные и привилегированные смогут наращивать генетические характеристики своего потомства, негласно создавая младенцев с программируемыми параметрами. Одновременно возможно будет производить младенцев с подавленными интеллектуальными способностями, пониженной стрессоустойчивостью и повышенным уровнем склонности к подчинению». Маркс бы удивился, узнав, что в XXI веке классы — буржуазию и пролетариат — начнут выращивать в пробирках…

— В известном смысле это не будущее, а уже настоящее. Например, Великобритания и США на мышках и некоторых других животных в последние годы провели успешные эксперименты, когда в результате воздействия на пару-тройку поколений за счет факторов эпигенетики удалось получить мышей с пониженной сопротивляемостью к стрессам, склонных к отказу от доминирования и т. п. Ещё в СССР выдающийся генетик Дмитрий Беляев в 1959 г. поставил задачу вывести из диких лис домашних, столь же преданных и ласковых по отношению к человеку, как наиболее добродушные собаки. В середине 1990-х годов эксперимент завершился полным успехом, и в настоящее время одомашненные лисы живут в России, Америке, Германии и других странах.

С другой стороны, сегодняшняя персонифицированная медицина позволяет на десятки лет продлять активную жизнь. Посмотрите, во сколько лет умер Дэвид Рокфеллер и как продолжает путешествовать по миру и встречаться с ведущими политиками 97-летний Генри Киссинджер. И то ли ещё будет…