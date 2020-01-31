О ситуации с коронавирусом в Могилевской области рассказали эпидемиологи

Источник материала: Горецкий вестник

В Могилевской области не выявлены случаи заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в областном центре гигиены и эпидемиологии.





В связи с неблагополучной ситуацией в Китайской Народной Республике в области проводятся противоэпидемические мероприятия. Граждане, обратившиеся в организации здравоохранения с симптомами острой респираторной инфекции, прибывшие из неблагополучных стран, в т.ч. из Китая, обследуются лабораторно для установления этиологии заболевания.

Если у человека отмечаются признаки вирусной инфекции, и он находился в Китае – это обязательное условие для проведения исследования на наличие коронавируса. У лиц, прибывших из Китая, с признаками респираторной инфекции, после лабораторного обследования выявлены вирусы гриппа А.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Могилевской области находится на неэпидемическом уровне, показатели соответствуют уровню среднемноголетних данных, характерных для данного периода года и обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии.

Меры профилактики простые и действенные:

— соблюдать гигиену рук (с использованием мыла и антисептических средств)

— не трогать грязными руками глаза

— соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле

— избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы респираторной инфекции