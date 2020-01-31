Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

Источник материала: Газета Авангард

Районный комитет ОО «БРСМ» провел открытый диалог «Молодежь против наркотиков. Наркотики: права и ответственность» с учащимися средней школы №1 г. Буда-Кошелево.















Как отметила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова, одно из ведущих направлений деятельности «БРСМ» – пропаганда здорового образа жизни. Не секрет, что наркомания и наркотики являются трагедией 21-го века, в которой погрязло как взрослое поколение, так и подростки. Наша задача – сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение этой напасти.





В неформальной обстановке с ребятами пообщался старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД райисполкома Владимир Иванов, который по роду своей службы о наркотиках знает все. К тому же ему приходится иметь дело с людьми, употребляющими и занимающимися распространением наркотиков и наркосодержащих веществ.





Школьники попытались разобраться, почему люди решают употреблять наркотики, развеяли распространенные мифы об этом опасном веществе, а также проиграли различные жизненные ситуации, в которых может оказаться подросток, решивший попробовать наркотики.

















В завершение мероприятия Алевтина Иванова раздала ребятам информационные брошюры.





Ольга МАРЦЕЛЕВА

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