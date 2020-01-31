ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

31.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Районный комитет ОО «БРСМ» провел открытый диалог «Молодежь против наркотиков. Наркотики: права и ответственность» с учащимися средней школы №1 г. Буда-Кошелево.

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге
Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге
Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге
Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

Как отметила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова, одно из ведущих направлений деятельности «БРСМ» – пропаганда здорового образа жизни. Не секрет, что наркомания и наркотики являются трагедией 21-го века, в которой погрязло как взрослое поколение, так и подростки. Наша задача – сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение этой напасти.

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

В неформальной обстановке с ребятами пообщался старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД райисполкома Владимир Иванов, который по роду своей службы о наркотиках знает все. К тому же  ему приходится иметь дело с людьми, употребляющими и занимающимися распространением наркотиков и наркосодержащих веществ.

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

Школьники попытались разобраться, почему люди решают употреблять наркотики, развеяли распространенные мифы об этом опасном веществе, а также проиграли различные жизненные ситуации, в которых может оказаться подросток, решивший попробовать наркотики.

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

В завершение мероприятия Алевтина Иванова раздала ребятам информационные брошюры.

Учащиеся средней школы №1 райцентра приняли участие в открытом диалоге

 

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Районный комитет ОО «БРСМ» провел открытый диалог «Молодежь против наркотиков. Наркотики: права и ответственность» с учащимися средней школы №1 г....
 
Новости дня
Новости разные
 
Кубинец переплыл Буг и попал в Польшу, но его все равно вернули в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика