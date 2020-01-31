Гаджеты и интернет, или Куда шагаем?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Детский, т. е. растущий организм более чувствителен ко всем внешним факторам, в том числе и к излучению электромагнитных полей. Ткани детского организма при равном облучении получают большую дозу электромагнитной энергии. Представим головы ребенка и взрослого в виде шаров – площадь меньше, а излучение такое же. Понятно, что в этом случае ребенок получает большую дозу, чем взрослый.

Современные дети начинают облучаться в раннем возрасте. Нынешние взрослые – те, кому за 40 лет – облучаются электромагнитными полями только с 20-летнего возраста, когда их поколение только начало сталкиваться с компьютерами.

Еще в 1895 году российский профессор В.Я. Данилевский экспериментально показал, что основной мишенью электромагнитного поля является нервная система. Под воздействием электромагнитного поля она формируется по-другому: когнитивные функции угнетаются. Поколение, которому в руки попала электронная техника еще в детском возрасте, сейчас приходит учиться в вузы. Любой преподаватель скажет, что способности к учебе у него ниже, чем у предыдущих поколений.

Сегодня дети осваивают управление гаджетами раньше, чем начинают читать, и пускаются в плач, когда у них отбирают девайс. В некоторых школах Беларуси уже действуют правила, по которым ученикам не разрешается пользоваться смартфонами во время учебного дня. А Всемирная организация здравоохранения сегодня защиту подрастающего поколения от влияния электроники выносит в отдельную задачу.

В компьютерных классах дети сейчас находятся в таких условиях, которые, скорее, характерны для производственных помещений. А за специалистами, находящимися в таких условиях, предусмотрен и контроль условий, и контроль состояния здоровья.

Президент Франции Э. Макрон, когда участвовал в выборах, четвертым пунктом своей программы обозначил ограничение современных технологий в школах: во всех учебных заведениях страны до третьего класса вся электронная техника запрещена – Wi-Fi, компьютеры, смартфоны. Использование разрешено только в старших классах и под очень жестким контролем. Сотовые телефоны с 1 февраля 2017 года вообще во французской школе запрещены. Учителя, добившиеся добровольного отказа учеников класса от смартфонов, получают существенную доплату(!) к зарплате.

Результаты различных исследований показали зависимость между длительным общением в соцсетях (более 60 мин. в сутки) и серьезными нарушениями сна у подростков. Использование смартфона наносит вред тогда, когда ребенок очень быстро переключается от одной деятельности к другой, например, пишет текстовые сообщения и просматривает социальные сети, – ущерб связан с работой в передней коре головного мозга, – той частью мозга, которая отвечает за эмоциональную обработку и принятие решений. Торможение развития этого участка головного мозга может привести человека к высокой депрессивности со всеми вытекающими последствиями.

Мозг подростков очень адаптируем, а молодые люди, зависимые от смартфонов, постоянно рассредоточены и отвлекаются, и по этой причине недостаточно чувствительны к эмоциям других людей.

Американская академия педиатров негативно оценивает большинство развивающих приложений для маленьких детей, потому что их эффективность не доказана. Основная масса образовательных приложений для малышей направлена преимущественно на заучивание букв и форм. Для всестороннего развития и подготовки к школе ребенку важнее научиться регулировать внимание и эмоции, а также развивать творческое мышление. Для этих целей больше подходят социальные игры с семьей и друзьями в реальном мире.

Более 80% информации человек получает через зрение.

Мобильный телефон для современного ребенка – едва ли не лучший друг. Там есть яркие красочные игры, возможность делиться своими (украшенными с помощью специальных фильтров) фотографиями и видео с друзьями – то есть быть таким, каким ребенок хочет, и жить в мире, полном ярких эмоций и отсутствием проблем, которые нужно решать.

Взрослые не спешат расставаться со смартфонами, т. к. в них сосредоточены номера телефонов близких людей, социальные сети, интернет с его многоразличными возможностями общения и купли-продажи, а сейчас еще и банковская карта с зарплатой.

Взрослые не спешат расставаться со смартфонами, т. к. в них сосредоточены номера телефонов близких людей, социальные сети, интернет с его многоразличными возможностями общения и купли-продажи, а сейчас еще и банковская карта с зарплатой. В прошлом году ракета-носитель частной компании SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту несколько десятков экспериментальных спутников для проекта Starlink. В будущем эта система может обеспечить все население планеты быстрым и дешевым спутниковым интернетом. Задумка бизнесмена Илона Маска и SpaceX такая: разместить несколько тысяч спутников на очень низкой околоземной орбите. Они смогут покрывать меньшую площадь – зато их будет очень много. Представители компании заявили: «В случае успеха эта система обеспечит людей в местностях с низкой и умеренной плотностью населения доступным высокоскоростным доступом в интернет. В том числе и тех, у кого никогда раньше не было доступа в Сеть».

Чем отвлечь ребенка от гаджетов?

Любите своего малыша и интересуйтесь его занятиями. После нескольких минут душевного разговора с ребенком вы поймете, что телефон – это просто способ убить время. Заведите дома котика или собачку, чтобы ребенку было кого кормить, водить на прогулку, гладить и наслаждаться веселой игрой или мурлыканьем. Приглашайте к себе домой соседских детей, чтобы они с вашими поиграли в куклы, конструктор или школу. Испеките пирог и сварите компот для гостей. Берите детей с собой на дачу, а если ее нет, то вместе подметите возле подъезда, подгребите листву: не стесняйтесь доверить ребенку небольшие грабли или веник. Запишите деток на кружки, в музыкальную школу. А дома составьте список обязанностей для маленьких членов семьи: собрать рюкзак самостоятельно, поскладывать полотенца или наволочки, свою одежду на завтра. Малыши могут и посуду помыть, если ее предварительно замочить в теплой воде, и цветы полить, полы протереть. Учите детей отличать добро от зла. Не ленитесь, водите деток в Воскресную школу; вместе посетите нуждающихся и занесите им одежду, продукты – уроки доброты даром не пропадают.