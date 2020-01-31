Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) внедрил услугу «Личный кабинет клиента» по сделкам факторинга

Преимуществом новой услуги является возможность информировать клиентов об установленных лимитах, состоянии расчетов по профинансированным поставкам, размере начисленных комиссий, формирование платежного календаря и иных отчетов в режиме online. Целью внедрения услуги «Личный кабинет» является предоставление клиентам банка удобного инструмента управления дебиторской задолженностью и расчетами с банком в рамках заключенных сделок факторинга.



Условием для получения доступа к модулю «Личный кабинет клиента» является наличие между банком и клиентом заключенного договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк». Для подключения услуги достаточно предоставить заявление в любом офисе банка. Услуга предоставляется бесплатно.