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Банк ВТБ (Беларусь) внедрил услугу Личный кабинет клиента по сделкам факторинга
Источник материала: Myfin
Преимуществом новой услуги является возможность информировать клиентов об установленных лимитах, состоянии расчетов по профинансированным поставкам, размере начисленных комиссий, формирование платежного календаря и иных отчетов в режиме online. Целью внедрения услуги «Личный кабинет» является предоставление клиентам банка удобного инструмента управления дебиторской задолженностью и расчетами с банком в рамках заключенных сделок факторинга.
Условием для получения доступа к модулю «Личный кабинет клиента» является наличие между банком и клиентом заключенного договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк». Для подключения услуги достаточно предоставить заявление в любом офисе банка. Услуга предоставляется бесплатно.
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Банк ВТБ (Беларусь) внедрил услугу «Личный кабинет клиента» по сделкам факторинга
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