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Реконструкция моста через Пину будет завершена через несколько месяцев

31.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Стало очевидно, что через несколько месяцев реконструкция моста через Пину будет завершена.

К середине декабря были установлены все пролеты, и теперь сооружение приобретает окончательный вид. Монтируются ограждения, ливневка, другие элементы, укрепляются подпорные стены. На южном берегу уже и следа не осталось рельсовых направляющих, по которым надвигали стальные русловые пролеты. Вся дорожная часть сформирована. Работа идет постоянно, без выходных, а вечерами - под свет прожекторов. 

В Пинск вернулся мост. Но когда по нему поедем? Согласно корреспонденции БелТА, в горисполкоме отметили, что введение объекта в строй планируется в мае, что и отметили и в горисполкоме. Это первая официальная информация о предполагаемом времени завершения работ, после того как в августе прошлого года было сообщено о переносе сроков с начала ноября на первое полугодие 2020-го. Сейчас оптимизма добавляет ситуация на стройплощадке. Вместе с мостостроительными организациями из Бреста и Барановичей здесь уже трудятся пинские дорожники - ДСУ-8. Выполняется асфальтное покрытие. Уложен черновой слой. Появилась разметка. Некоторые особо нетерпеливые пинчане прошли по обновленному мосту. Однако пока ведутся работы, этого делать не следует, тем более что еще не выполнены пешеходные дорожки. Но дело спорится. Мост требует особого внимания к своей надежности и завершения строительства предстоят испытания, приемка в эксплуатацию госкомиссией.

Несомненно, повезло с погодой, способствующей как ведению строительства моста, так и эксплуатации его наплавного «дублера». Весной не было паводка, а в декабре-январе Пина так и не замерзла. Может нынешней зимой этого вообще не случится. Такого года, чтобы река совершенно не покрылась льдом, не вспомнили даже в гидрологической службе межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На этом тема мостостроения в нашем регионе не будет закрыта. На очереди реконструкция моста через Ясельду на автотрассе Пинск-Лунинец, а в перечень капитального строительства на текущий год включен ремонт дорожного сооружения на пресечении шоссе Р6 с каналом Огинского.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Теги: Брест
 
 
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Стало очевидно, что через несколько месяцев реконструкция моста через Пину будет завершена. К середине декабря были установлены все пролеты, и теперь...
 
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