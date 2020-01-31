Идет сбор средств на лечение 10-летнего Тимофея Кутоманова

Источник материала: Аргументы и факты

Тимофей Кутоманов из Витебска стал третьим после двух девочек ребенком в семье, особенно долгожданным для папы. Мальчик родился и рос совершенно здоровым ребенком, ходил в садик, а затем – в школу. А еще занимался в музыкальной школе и играл на аккордеоне, посещал футбольный клуб. Но в ноябре прошлого года родители стали обращать внимание на тревожные симптомы – у 10-летнего Тимофея появились сильные головные боли, слабость и рвота. Обследование показало, что в головном мозге мальчика растет злокачественная опухоль.

Тимофея сразу же госпитализировали в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах с диагнозом медуллобластома 4-го желудочка с врастанием в ствол головного мозга. В декабре 2019 года мальчика прооперировали: было выполнено субтотальное (частичное) удаление опухоли.

Медуллобластома является агрессивной и быстрорастущей опухолью у детей. Обычно хирургическое удаление такого новообразования при его комплексном лечении дополняется лучевой и химиотерапией. Однако в случае с Тимофеем стандартная схема лечения не подходит.

После операции специалисты онкоцентра порекомендовали родителям ребенка лечение протонной лучевой терапией. Протонная лучевая терапия, в отличие от стандартного облучения, воздействует только на единичные раковые клетки, не облучая соседние ткани. Это значит, что здоровые органы и ткани не страдают от пагубного влияния радиации, и организм испытывает гораздо меньше побочных реакций. При рекомендации врачи учли гистологический тип, расположение и объем опухоли у Тимофея, а также возраст ребенка.

Данный метод радиационной терапии пока не доступен в Беларуси. Родители с сыном отправились в онкологическую клинику медицинского института имени Сергея Березина в Санкт-Петербурге.

- Стоимость лечения очень высокая. Плюс ко всему, во время прохождения лучевой терапии врачи будут вводить сыну химиопрепарат. Возможности самостоятельно оплатить лечение у нас нет. А сроки уже поджимают – после операции прошел уже месяц, - родители мальчика Владимир и Наталья беспокоятся о сыне. - Мы просим всех неравнодушных помочь спасти жизнь и здоровье нашему ребенку. Мы будем всем очень благодарны.

Очередной этап лечения Тимофея необходимо было начать как можно скорее. В данном случае время работает против пациента. В связи с этими обстоятельствами российская клиника приняла мальчика на лечение на основании гарантийного письма от фонда «Шанс». Ребенок уже получает лечение в Центре протонной терапии. Для лечения Тимофея необходимо собрать 1 893 970 российских рублей.

Уважаемые благотворители, Фонд «Шанс» обращается к вам с просьбой о помощи Тимофею Кутоманову. Мальчик мечтает стать профессиональным футболистом, а сегодня Тимофей направляет всю свою волю на главную победу – победу над болезнью. Так давайте все вместе поможем Тимофею пройти такой важный этап в борьбе с болезнью и дадим ему возможность забить свой пока что главный гол для счастливого будущего!

Вы можете сделать пожертвование с мобильного телефона, отправив USSD-запрос на номер *222*8# либо позвонив на благотворительную линию с городского телефона 8-902-101-08-08.

О других способах оказания помощи Тимофею можно узнать на сайте фонда «Шанс» .

Спасибо за ваше доброе участие!