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МАРТ завершил подготовку программы развития конкуренции

31.01.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МАРТ завершил подготовку программы развития конкуренции

Разработка программы развития конкуренции в Беларуси завершена. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

"Мы два года работали над этой программой со всеми госорганами. Привлекались и эксперты Международной финансовой корпорации. Проект документа разослали государственным органам на согласование", - сказал министр на конференции, посвященной 30-летию со дня образования Белорусской научно-промышленной ассоциации, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Колтович отметил, что белорусская экономика будет развиваться по рыночному курсу, который предусматривает многообразие форм собственности.

"Прежде всего он предполагает равный доступ всех форм собственности к рынку, ресурсам, товарам, услугам. Предполагает добросовестную конкуренцию и замену административного регулирования экономики рыночным", - пояснил он.

В марте 2017 года была создана межведомственная рабочая группа по выработке предложений для проекта программы развития конкуренции в Беларуси. Необходимо было проанализировать законодательство для выявления норм, ограничивающих конкуренцию в отдельных видах и сферах деятельности.

 
 
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Разработка программы развития конкуренции в Беларуси завершена. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
 
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