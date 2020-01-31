|
Послом Беларуси в Китае назначен Николай Снопков
31.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Снопкова новым послом Беларуси в Китае. Ранее Снопков занимал должность заместителя главы президентской администрации, передает телеканал «МИР 24»
Сегодня у Александра Лукашенко был так называемый «кадровый день». Глава государства произвел ряд назначений в руководстве администрации и управделами президента. А также дал согласие на назначение руководителей двух крупных госпредприятий и сотрудников министерств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Снопков занимал должность заместителя главы президентской администрации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)