Послом Беларуси в Китае назначен Николай Снопков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Снопкова новым послом Беларуси в Китае. Ранее Снопков занимал должность заместителя главы президентской администрации, передает телеканал «МИР 24»

«Китай – это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержу Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании. Но и рынок Китая открыт для нас настолько, насколько мы можем туда войти. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Сколько вы там будете работать, зависит от вас. Реализуете задачи за год, значит, через год вернетесь в страну. За два, значит, два. Важен результат», – сказал Лукашенко.