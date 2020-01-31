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Послом Беларуси в Китае назначен Николай Снопков

31.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Снопкова новым послом Беларуси в Китае. Ранее Снопков занимал должность заместителя главы президентской администрации, передает телеканал «МИР 24»

«Китай – это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержу Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании. Но и рынок Китая открыт для нас настолько, насколько мы можем туда войти. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Сколько вы там будете работать, зависит от вас. Реализуете задачи за год, значит, через год вернетесь в страну. За два, значит, два. Важен результат», – сказал Лукашенко. 

Сегодня у Александра Лукашенко был так называемый «кадровый день». Глава государства произвел ряд назначений в руководстве администрации и управделами президента. А также дал согласие на назначение руководителей двух крупных госпредприятий и сотрудников министерств.



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Ранее Снопков занимал должность заместителя главы президентской администрации.
 
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