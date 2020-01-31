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Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы
Источник материала: СТВ
Освещение городских улиц сегодня – едва ли не самая большая статья расходов городского бюджета. Однако в Минске нашли прекрасную альтернативу, чтобы было и светло, и недорого. На столичных улицах появились умные фонари – светодиодные лампы с датчиками движения. Подробнее – в программе «Минск и минчане».
В ночное время они работают на полную мощность лишь при наличии перемещающихся объектов.
Сегодня интеллектуальный свет разливается на городских улицах по всему миру. За ближайшие пять лет планируется ввести еще 26 миллиардов светоточек. Одним из первых в 2015 году внедрил инновацию Лос-Анджелес. Позже экономным освещением заинтересовались и в Чикаго. Умные фонари устанавливают в Северной и Южной Америке, Европе, Азии. Не отстают и соседи Беларуси – Россия и Украина.
В Минске расположено 175 тысяч светоточек, из которых 22 тысячи – светодиодные, то есть – экономные. Современные лампы и светят ярче, и служат куда дольше.
Впрочем, о больших масштабах говорить пока рано. Система освещения продолжает совершенствоваться. Во-первых, необходимо подстроиться и под условия города: чтобы деревья не загораживали от датчиков движущиеся машины и людей. Во-вторых, такие фонари достаточно дорогие, не всегда целесообразно оборудовать ими целые кварталы.
Процесс экономии электричества Минска с помощью искусственного интеллекта запущен, осталось лишь научиться грамотно использовать возможности современных ламп.
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Освещение городских улиц сегодня – едва ли не самая большая статья расходов городского бюджета. Однако в Минске нашли прекрасную альтернативу, чтобы было и...
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