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Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

31.01.2020 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Освещение городских улиц сегодня – едва ли не самая большая статья расходов городского бюджета. Однако в Минске нашли прекрасную альтернативу, чтобы было и светло, и недорого. На столичных улицах появились умные фонари – светодиодные лампы с датчиками движения. Подробнее – в программе «Минск и минчане».

Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

В ночное время они работают на полную мощность лишь при наличии перемещающихся объектов. 

Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»:
Все светильники размещены на улице Платонова. Они горят с пониженной мощностью, освещение почти такое же. Появляется пешеход или автомобиль – срабатывает датчик на первом светильнике. И так постепенно он двигается – моментально загорается светильник на стопроцентную свою мощность.

Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

Сегодня интеллектуальный свет разливается на городских улицах по всему миру. За ближайшие пять лет планируется ввести еще 26 миллиардов светоточек. Одним из первых в 2015 году внедрил инновацию Лос-Анджелес. Позже экономным освещением заинтересовались и в Чикаго. Умные фонари устанавливают в Северной и Южной Америке, Европе, Азии. Не отстают и соседи Беларуси – Россия и Украина.

Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

В Минске расположено 175 тысяч светоточек, из которых 22 тысячи – светодиодные, то есть – экономные. Современные лампы и светят ярче, и служат куда дольше.

Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

Владлен Чухин:
Те светильники, что поставили ещё в 2010 году, некоторые еще продолжают ещё работать. То есть уже 10 лет. Но было много и отказов. Основной отказ в самой светодиодной технике – матрицы светильника. Есть ещё у светильника стандартный блок питания – драйвер – понижает напряжение, стабилизируется и подает на матрицу светодиодных кристаллов. Вот они отказывают.

Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

Впрочем, о больших масштабах говорить пока рано. Система освещения продолжает совершенствоваться. Во-первых, необходимо подстроиться и под условия города: чтобы деревья не загораживали от датчиков движущиеся машины и людей. Во-вторых, такие фонари достаточно дорогие, не всегда целесообразно оборудовать ими целые кварталы.

Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

Юрий Трофимов, директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси:
Сенсоры не обладают очень большой дальнобойностью и обслуживают зону до 10 метров. Если хотите сделать качественную систему – вы должны применить достаточное качество сенсоров, возникает проблема: что мы сэкономим в электричестве и что потеряем в капитальных затратах. 

Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

Процесс экономии электричества Минска с помощью искусственного интеллекта запущен, осталось лишь научиться грамотно использовать возможности современных ламп. 
Люди в материале: Владлен Чухин, Юрий Трофимов
 
Теги: Минск
 
 
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Освещение городских улиц сегодня – едва ли не самая большая статья расходов городского бюджета. Однако в Минске нашли прекрасную альтернативу, чтобы было и...
 
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