Бьорндален нашел плюс в китайском коронавирусе









Команда должна была выступить на Китайских зимних играх в Хулун-Буире, но соревнования были отменены из-за эпидемии.





«Мы ехали в аэропорт Мюнхена, когда пришло это сообщение. Мы остановили все наши четыре машины, потом пришел начальник команды и сказал, что нам запретили ехать в Китай.





Больше всего я беспокоился насчет холодов. Обещали от – 18 до – 29 градусов. Не было бы ничего хорошего в том, чтобы пробежать 6 гонок за 8 дней – программу более насыщенную, чем на Кубке мира, – а затем сразу отправиться на чемпионат мира. Нагрузка на лучших спортсменов была бы разрушительной перед ЧМ. Не думаю, что тогда мы сохранили бы какие-то таланты до весны.





Теперь мы сможем подготовиться к чемпионату мира по максимуму. Мы тренировались в Хохфильцене, а после отмены поездки в Китай отправимся в Рупольдинг. Там отличные условия, и мы останемся там до чемпионата мира.





Запрет на поездку в Китай стал плюсом для биатлонного будущего команды, потому что мы смогли остаться в Европе», – сказал Бьорндален.





К чемпионату мира Бьорндален готовит трех женщин и двух мужчин.





Напомним, после завершения карьеры Бьерндален и Дарья Домрачева тренируют китайскую сборную.