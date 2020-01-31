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Бьорндален нашел плюс в китайском коронавирусе

31.01.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал, что сборной Китая, которую он тренирует, запретили возвращаться из Европы домой из-за вспышки коронавируса.



Команда должна была выступить на Китайских зимних играх в Хулун-Буире, но соревнования были отменены из-за эпидемии.

«Мы ехали в аэропорт Мюнхена, когда пришло это сообщение. Мы остановили все наши четыре машины, потом пришел начальник команды и сказал, что нам запретили ехать в Китай.

Больше всего я беспокоился насчет холодов. Обещали от – 18 до – 29 градусов. Не было бы ничего хорошего в том, чтобы пробежать 6 гонок за 8 дней – программу более насыщенную, чем на Кубке мира, – а затем сразу отправиться на чемпионат мира. Нагрузка на лучших спортсменов была бы разрушительной перед ЧМ. Не думаю, что тогда мы сохранили бы какие-то таланты до весны.

Теперь мы сможем подготовиться к чемпионату мира по максимуму. Мы тренировались в Хохфильцене, а после отмены поездки в Китай отправимся в Рупольдинг. Там отличные условия, и мы останемся там до чемпионата мира.

Запрет на поездку в Китай стал плюсом для биатлонного будущего команды, потому что мы смогли остаться в Европе», – сказал Бьорндален.

К чемпионату мира Бьорндален готовит трех женщин и двух мужчин.

Напомним, после завершения карьеры Бьерндален и Дарья Домрачева тренируют китайскую сборную.
 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал, что сборной Китая, которую он тренирует, запретили возвращаться из Европы домой из-за вспышки...
 
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