"Сахарное дело" как афера века?





По неофициальной информации, еще неделю назад были задержаны директора всех четырех сахарных комбинатов Беларуси. Затем количество задержанных дошло до 11. Пока неизвестно, в чем именно подозревают этих людей. Ни одно из силовых ведомств ситуацию не комментирует.





весьма скупо высказался по ситуации генпрокурор Александр Конюк. По всей видимости, дело ведет КГБ. Однако накануне









Напомним, что задержания произошли на фоне проблем с конкуренцией на рынке. Белорусские производители не могут предложить цену ниже, чем у россиян. Из-за этого власти уже несколько раз вводили ценовые ограничения, чтобы спасти своих от демпинга со стороны РФ и удержать цены от падения. На белорусском рынке цена сахара упала за 2019-й лишь на 0,3%.





По одной из версий, белорусские сахарники в такой ситуации придумали схему своеобразного «реэкспорта». В России покупался дешевый сахар-сырец, который обрабатывался в Беларуси, паковался как белорусский и отправлялся в РФ с накрученной ценой.









Оfficelife изучил данные Белстата по экспорту/импорту. Они показывают, что, действительно, до мая 2019 года импорт сахара-сырца из России был весьма скромным: часто в пределах статистической погрешности. изучил данные Белстата по экспорту/импорту. Они показывают, что, действительно, до мая 2019 года импорт сахара-сырца из России был весьма скромным: часто в пределах статистической погрешности.





Но затем поставки из РФ резко увеличились, составляя от 600 до 900 т в месяц. Если в январе 2019 года эта статья импорта для Беларуси составляла около $21 тыс., то в июне она уже приближалась к $350 тыс., в июле — более $370 тыс.





Одновременно с этим был скачок экспорта «прочего сахара в твердом состоянии» в РФ в сентябре — почти 30 тыс. т.













Возможно, российский сахар-сырец мог использоваться и в производстве сахара для белорусского рынка. Тогда себестоимость получилась бы ниже, чем при производстве только из своего сырца.