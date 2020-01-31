ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Сахарное дело" как афера века?

31.01.2020 10:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Судя по статистике, белорусские сахарники продавали россиянам российский же сахар под видом белорусского. Не исключено, что и мы покупали белорусский сахар, который был не вполне белорусским.

"Сахарное дело" как афера века?

По неофициальной информации, еще неделю назад были задержаны директора всех четырех сахарных комбинатов Беларуси. Затем количество задержанных дошло до 11. Пока неизвестно, в чем именно подозревают этих людей. Ни одно из силовых ведомств ситуацию не комментирует. 

По всей видимости, дело ведет КГБ. Однако накануне весьма скупо высказался по ситуации генпрокурор Александр Конюк.


Напомним, что задержания произошли на фоне проблем с конкуренцией на рынке. Белорусские производители не могут предложить цену ниже, чем у россиян. Из-за этого власти уже несколько раз вводили ценовые ограничения, чтобы спасти своих от демпинга со стороны РФ и удержать цены от падения. На белорусском рынке цена сахара упала за 2019-й лишь на 0,3%.

По одной из версий, белорусские сахарники в такой ситуации придумали схему своеобразного «реэкспорта». В России покупался дешевый сахар-сырец, который  обрабатывался в Беларуси, паковался как белорусский и отправлялся в РФ с накрученной ценой.


Оfficelife изучил данные Белстата по экспорту/импорту. Они показывают, что, действительно, до мая 2019 года импорт сахара-сырца из России был весьма скромным: часто в пределах статистической погрешности. 

Но затем поставки из РФ резко увеличились, составляя от 600 до 900 т в месяц. Если в январе 2019 года эта статья импорта для Беларуси составляла около $21 тыс., то в июне она уже приближалась к $350 тыс., в июле — более $370 тыс. 

Одновременно с этим был скачок экспорта «прочего сахара в твердом состоянии» в РФ в сентябре — почти 30 тыс. т. 



Возможно, российский сахар-сырец мог использоваться и в производстве сахара для белорусского рынка. Тогда себестоимость получилась бы ниже, чем при производстве только из своего сырца.
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по статистике, белорусские сахарники продавали россиянам российский же сахар под видом белорусского. Не исключено, что и мы покупали белорусский сахар,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Падлетка з траўмай пазваночніка знайшлі каля недабудаванай лякарні пад Пінскам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика