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"Не признаю себя виновным": завершается суд над бывшим председателем Шумилинского райисполкома

31.01.2020 09:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший глава Шумилинского района Александр Снаров выступил в суде с последним словом. В свою защиту Снаров говорил, что он всегда и везде «старался работать с душой».

— Не признаю себя виновным. И в двадцатый раз повторяю: я не нанес никакого ущерба этому предприятию. Наоборот, я вывел его на достойный уровень, а сейчас оно фактически банкрот.

Последнее слово в суде Снаров произносил 50 минут, пишет TUT.by.

Экс-председателя Шумилинского райисполкома обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности; злоупотреблении властью или служебными полномочиями; превышении власти или служебных полномочий; служебном подлоге с целью искажения отчетности; получении взятки повторно или в крупном размере.

В настоящее время Снаров исполняет обязанности директора одного из сельхозпредприятий в Лиозненском районе.
 
 
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Бывший глава Шумилинского района Александр Снаров выступил в суде с последним словом. В свою защиту Снаров говорил, что он всегда и везде «старался работать с...
 
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