Официально: Hummer возвращается на рынок в виде 1000-сильного конкурента Tesla Cybertruck

Источник материала: Tut.by

Слухи относительно возрождения Hummer ходят не один месяц и, наконец, они подтвердились — американский концерн General Motors сделал официальное заявление о возвращении вездехода под легендарным именем.





Правда, выпускаться возрожденный Hummer будет под брендом GMC. Премьера машины, пока известной как GMC Hummer EV, состоится 20 мая, а пока американцы решили подразнить общественность тизером с изображением фрагмента передка нового Hummer. Кроме того, к грядущему финалу чемпионата по американскому футболу (так называемый Super Bowl, который пройдет в начале февраля) подготовлена серия рекламных роликов, посвященных будущей машине.

Пока подробностей о Hummer EV немного. В модельном ряду марки GMC это будет первый электрический пикап, силовую установку которого настроят на отдачу в 1000 л.с. и 15 574 Нм крутящего момента на колесах. До 60 миль/час (97 км/ч) пикап сможет ускоряться всего за три секунды. Производство пикапа будет налажено на заводе Detroit-Hamtramck в Детройте, сборочную площадку которого скоро закроют на масштабную реконструкцию — на этом предприятии General Motors станет выпускать новые электрические модели. Кроме грузового Hummer это будут кроссоверы и беспилотные шаттлы Cruise Origin.

Продажи пикапа запланированы на осень 2021 года. Примерно тогда же подоспеет и главный конкурент возрожденного Hummer — пикап Tesla Cybertruck .