ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официально: Hummer возвращается на рынок в виде 1000-сильного конкурента Tesla Cybertruck

31.01.2020 09:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Слухи относительно возрождения Hummer ходят не один месяц и, наконец, они подтвердились — американский концерн General Motors сделал официальное заявление о возвращении вездехода под легендарным именем.


Правда, выпускаться возрожденный Hummer будет под брендом GMC. Премьера машины, пока известной как GMC Hummer EV, состоится 20 мая, а пока американцы решили подразнить общественность тизером с изображением фрагмента передка нового Hummer. Кроме того, к грядущему финалу чемпионата по американскому футболу (так называемый Super Bowl, который пройдет в начале февраля) подготовлена серия рекламных роликов, посвященных будущей машине.

Пока подробностей о Hummer EV немного. В модельном ряду марки GMC это будет первый электрический пикап, силовую установку которого настроят на отдачу в 1000 л.с. и 15 574 Нм крутящего момента на колесах. До 60 миль/час (97 км/ч) пикап сможет ускоряться всего за три секунды. Производство пикапа будет налажено на заводе Detroit-Hamtramck в Детройте, сборочную площадку которого скоро закроют на масштабную реконструкцию — на этом предприятии General Motors станет выпускать новые электрические модели. Кроме грузового Hummer это будут кроссоверы и беспилотные шаттлы Cruise Origin.

Продажи пикапа запланированы на осень 2021 года. Примерно тогда же подоспеет и главный конкурент возрожденного Hummer — пикап Tesla Cybertruck.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слухи относительно возрождения Hummer ходят не один месяц и, наконец, они подтвердились - американский концерн General Motors сделал официальное заявление о возвращении...
 
Новости дня
Новости разные
 
В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика