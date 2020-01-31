Рождество – праздник семейный. Как правило, этот день принято проводить в кругу близких людей и в рождественский вечер движение на дорогах будто бы замирает. И именно в такие моменты жизнь преподносит неожиданные сюрпризы, когда на безлюдной трассе кому-то нужна неотложная помощь…

В этот праздничный день старший госинспектор отдела ГАИ Смолевичского РОВД Дмитрий Городко (на фото) нес очередное дежурство по району. Ничего необычного не предвещалось в праздничный день. Дмитрий служит в милиции больше 18 лет и уже неоднократно заступал на дежурства в новогодние и рождественские праздники. И то, что в новогоднюю ночь на дороге можно встретить нетрезвого Деда Мороза со Снегурочкой, а в Рождество – «коляду» или, что в праздники нетрезвых водителей на дороге становится больше – это, по словам инспектора, случаи единичные.

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