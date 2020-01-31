ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внешний госдолг Беларуси в 2019 году вырос на 1,4% до $17,1 млрд

31.01.2020 12:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Внешний госдолг Беларуси в 2019 году вырос на 1,4% до ,1 млрд
Фото из открытых источников

Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил $17,1 млрд, увеличившись с начала 2019 года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%, сообщили в Министерстве финансов.

В 2019 году привлечены внешние государственные займы на сумму $1 млрд 643,6 млн, в том числе $730,2 млн - правительства и банков России, $638,1 млн - банков Китая, $150,5 млн - облигаций, размещаемых на внешних финансовых рынках, $94,2 млн - МБРР, $30,6 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в 2019 году составило $1 млрд 511,3 млн, из которых $625,8 млн - правительству России, $448,4 млн - банкам КНР, $353,1 млн - ЕФСР, $78,6 млн - МБРР, $3,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США, $1,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 января текущего года составил Br44,8 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2019-го на Br0,6 млрд, или на 1,3%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января составил Br8,8 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.

За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $604,3 млн и Br227,2 млн.

Источник: БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из открытых источников Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил $17,1 млрд,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что это было? Посмотрите, как дикий олень очень эффектно сбил человека с ног посреди города!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика