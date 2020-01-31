Внешний госдолг Беларуси в 2019 году вырос на 1,4% до $17,1 млрд

Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил $17,1 млрд, увеличившись с начала 2019 года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%, сообщили в Министерстве финансов.

В 2019 году привлечены внешние государственные займы на сумму $1 млрд 643,6 млн, в том числе $730,2 млн - правительства и банков России, $638,1 млн - банков Китая, $150,5 млн - облигаций, размещаемых на внешних финансовых рынках, $94,2 млн - МБРР, $30,6 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в 2019 году составило $1 млрд 511,3 млн, из которых $625,8 млн - правительству России, $448,4 млн - банкам КНР, $353,1 млн - ЕФСР, $78,6 млн - МБРР, $3,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США, $1,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 января текущего года составил Br44,8 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2019-го на Br0,6 млрд, или на 1,3%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января составил Br8,8 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.

За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $604,3 млн и Br227,2 млн.

Источник: БЕЛТА .