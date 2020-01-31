Вячеслав Фетисов: «Взятки в детском хоккее – чисто наше ноу-хау»

Источник материала: Аргументы и факты

«Мы продвигаем бездарных хоккеистов, а талантливых «убиваем», – считает Вячеслав Фетисов.

Проблемы хоккея и новое спортивное руководство мы обсуждали с Фетисовым, который находился в Кейптауне, по телефону. Из ЮАР двукратный олимпийский чемпион улетал в Антарктиду, чтобы принять участие в благотворительном матче на Южном полюсе в рамках программы ООН The Last Game («Последняя игра» – акция, цель которой привлечение внимания к изменению климата на Земле).

Владимир Полупанов, «АиФ»: Вячеслав Александрович, в каких ещё необычных местах вы уже сыграли в рамках этой программы?

Вячеслав Фетисов: В Гималаях на высоте 3800 м. Мне на такой высоте играть сложновато, в какой-то момент ноги просто «отстёгиваются», зато местные ребята привыкшие, пришлось за ними побегать (смеётся). В Кении был матч, Арабских Эмиратах, Израиле, Сингапуре, Хельсинки… Финляндию, конечно, не назовёшь необычным местом. Но там была своя история. В матче принимал участие президент страны, мы планировали сыграть на пруду. Но в феврале прошлого года в Хельсинки не оказалось ни одного замёрзшего водоёма как раз из-за изменения климата. Пришлось играть на искусственном льду. Ещё в планах Япония, Гонконг. Вслед за Южным полюсом, надеюсь, будет Северный в апреле. В общем, хотим и дальше развивать этот проект, собирать команду мечты, которая сумеет бросить вызов всему негативному, что связано с экологией, и заставит людей задуматься над судьбой планеты.

Состав спорной по хоккею

– Давайте о хоккее. Много шума наделали слова Игоря Ларионова, заявившего после молодёжного чемпионата мира: «В МХЛ – страшная коррупция, в ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов». Согласны ли вы с такой точкой зрения?

– Жалко, что наши ребята в финале чемпионата мира проиграли канадцам. Конечно, всё можно списать на молодость. Но мне кажется, это скорее говорит о системном сбое, о том, что у нас с моральной подготовкой не всё в порядке. Глупые ошибки совершали. Не умеют терпеть, нарушают, ведя в счёте. В таких экстремальных ситуациях и проявляются все пробелы в воспитании хоккеистов.

А Игорь ничего нового не сказал. В программе «Фетисов» (на телеканале «Звезда». – Ред.) мы много раз поднимали тему того, что происходит в нашем юношеском хоккее. Но почему-то никто не слышит. Проблем полно. Материальная база построена хорошая, но она не наполнена программными решениями. Потому мы видим, как молодые ребята уезжают за океан в НХЛ и раскрываются там быстрее, чем могут это сделать здесь.

Письмо Овечкину. Обиженный мальчик вырос, стал игроком НХЛ и мстит кумиру Подробнее

– Знакомые говорят, что у нас на детском уровне существуют свои ставки, за какую взятку ребёнка поставят играть в первом звене, а за какую – во втором. Ходят слухи, что многие и во всякие сборные попадают не просто так. Это невозможно искоренить?

– Это легко исправить, если отдавать себе отчёт: вот оно – то, что вредит хоккею больше всего. Главное, это вредит детям, которые за деньги получают место в составе. К 18 годам они остаются у разбитого корыта. А талантливые ребята, которые видят, что вместо них играют блатные, обижаются и уходят навсегда из хоккея. Это чисто русское ноу-хау. Мы делаем ужасные вещи: двигаем бездарных людей за деньги и «убиваем» ребят, которые не могут позволить себе проплачивать место в составе.

Повторюсь, при той инфраструктуре, что есть сейчас (только в Москве и области более 120 хоккейных площадок), при правильной системе подготовки мы должны каждый год формировать сборную суперкоманду молодых звёзд. Но, к сожалению, этого не происходит.

– Может, отчасти проблема и в том, что у детских тренеров не хватает квалификации, чтобы работать по-другому?

– Да, уровень профессионализма детских тренеров запредельно низкий. Всё, что надо им уметь, – собирать деньги с родителей и нести их куда-то наверх. Ничему сверхъестественному обучать не приходится. В своё время, когда я выдвигался на должность президента Федерации хоккея, решил поинтересоваться бюджетом нашего хоккея. И я увидел, что у нас нет программы по обеспечению квалификации детских тренеров, развитию детского спорта. Но бюджет огромный. Я удивился, когда услышал цифры, которыми хоккейная федерация оперирует. При этом 80% на тот момент шло на обеспечение сборных команд. Хотя федерация должна заниматься не только этим, а ещё и развитием вида спорта.

– Есть ли такая проблема в нашем хоккее, как засилье легионеров и ветеранов, из-за которых наша молодёжь сидит на скамейке?

– Я не особо слежу за этими моментами.

– Странно.

– Почему странно? Если меня отовсюду выдавили, зачем мне этим заниматься? Скажу одно: если убрать ещё и легионеров, уровень нашей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет вообще запредельно низкий. Всё просто – расти можно только за счёт конкуренции и соревновательного момента. Возьмём НХЛ. Там так называемых легионеров половина. 50% хоккеистов – выходцы из Европы. И что, это кому-то мешает? Сборные США и Канады формируют из оставшихся 50% очень серьёзные составы! И то, что наши ребята, которые в России казались не очень перспективными, попадая в атмосферу НХЛ, быстро растут, лишь подтверждает мои слова. Конкуренция – единственный путь к прогрессу игрока и команды в целом, включая тренера и менеджеров.

В КХЛ есть другая проблема – разный уровень бюджетов в ­командах. Посмотрите, как Александр Могильный (президент ХК «Амур». – Ред.) каждый год бегает и клянчит деньги, чтобы хоккеистам заплатить. И по­смотрите, как живут менеджеры топовых клубов, где нет никаких финансовых ограничений. В половине команд ребята вообще не получают зарплату, не говоря уже о каких-то бонусах и других доплатах. Представьте, с каким настроением они выходят на лёд. Могут ли они биться с теми, кто жирует?

Напомню, что в СССР было всего 12 команд, когда я играл. И конкуренция была высочайшая, и хоккеисты росли. Сегодня у нас огромное количество клубов и только 3 из них топовые. На всех игроков хорошего уровня не хватает. К тому же в любой момент у тебя из команды могут переманить игрока, который вдруг хорошо себя проявил. Одно из условий, которое требует современность, чтобы лига росла как единый организм, – это невозможность перекупать игроков…

И говорить, что вся проблема в легионерах, ветеранах, странно. Ветеран – человек, который необходим команде. Кстати, напомню, Игорь Ларионов сам играл до 44 лет.

Вспоминая Мутко

– Вы критиковали Виталия Мутко, но его в российском спорте нет с 2016 г. При этом количество проблем не уменьшилось. Выходит, дело не только и не столько в нём?

– Я просто отвечал на вопрос журналистов о том, кто несёт ответственность за беды, свалившиеся на наш спорт. В обязанностях министра спорта прописана ответственность за антидопинговую политику и контроль над всем, что происходит в этой сфере, в т. ч. в лаборатории РУСАДА. Кто в 2015 г., когда началась вся эта допинг-история, был министром? Можете посмотреть. И шлейф тянется до сих пор. Когда нас очередной раз обвинили в подмене, манипуляциях, я сказал, что для России это может означать катастрофу. Искать другого человека, который отвечает за это дело, наверно, неправильно. Мутко долгое время руководил нашим спортом. Ему надо во­просы адресовать, а не кому-то другому.

– Что вы вообще думаете о должности министра спорта в нашей стране?

– Все мои высказывания – не потому что я кого-то критикую или не люблю, а потому что спорт – это вся моя жизнь. Я просто не могу закрывать глаза на происходящее там. И думаю, когда я руководил Росспортом, мне многое удалось сделать за короткий период (Фетисов был руководителем Росспорта с 2004 по 2008 г.; потом Росспорт был упразднён, а его функции переданы Минспорту. – Ред.). Я понимал, что ручное управление в разрушенной системе работать не будет. Потому набрал команду специалистов, и мы сумели структурировать весь российский спорт, начиная с детского, заканчивая ветеранским, потому что была принята десятилетняя федеральная целевая программа.



Кружки здоровья. Как понять, какие нагрузки для ребёнка непосильны? Подробнее

В той ситуации, в которой мы оказались сегодня, это очень непростая позиция. Тут надо не понаслышке знать, что такое спорт, в нюансах, все его тенденции и иметь международный авторитет, характер, чтобы вылезти оттуда, куда мы попали.

У Матыцина (новый министр спорта. – Ред.) есть опыт международных отношений, что очень важно. Стоит задача вернуть уважение к российскому спорту, исправить имидж страны. Надеюсь, Олег Васильевич понимает всю ответственность. Хочется думать, что у него получится.